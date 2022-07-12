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Как выглядит самая дешевая квартира в Минске

  • 12.07.2022, 10:56
Как выглядит самая дешевая квартира в Минске

Купить ее можно за $35 тысяч.

Onlíner продолжает следить за самой дешевой столичной недвижимостью.

Предыдущий вариант на улице Бачило, стоивший $35 500 по курсу, кажется, нашел своих хозяев: в данный момент объявление удалено с нашего сайта. Теперь самым бюджетным вариантом можно считать квартиру на улице Асаналиева. Напоминаем, что рассматриваем только публикации с фотографиями.

Давайте посмотрим, каким было жилье на улице Бачило. Оно скрывалось в панельке 1993 года постройки. Его площадь — 29,6 кв. м. Ремонт там был довольно уставший и нуждался в обновлении. А в шаговой доступности от дома находились детские сады, школы, центр творчества, магазины, аптеки.

Теперь самая дешевая однушка располагается в девятиэтажке 1985 года на улице Асаналиева. В прошлом году здание пережило капитальный ремонт, в нем были заменены все коммуникации.

Размер квартиры — 28,7 «квадрата». На кухне и лоджии установлены стеклопакеты, в прихожей — металлическая дверь. На полу лежит линолеум.

К сожалению, фотографий жилой комнаты нет, но, судя по коридору и кухне, ремонта здесь не избежать.

Рядом с домом располагается детский сад, школы (в том числе музыкальная), аптека, поликлиника, салоны красоты, магазины.

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