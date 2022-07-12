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В Бресте осудили 20-летнего срочника за ДТП на полигоне

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  • 12.07.2022, 10:59
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В Бресте осудили 20-летнего срочника за ДТП на полигоне

Он столкнулся с перевозимой им же гаубицей.

Суд Брестского района вынес приговор 20-летнему бывшему военнослужащему-срочнику за аварию при перевозке военной техники. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Авария случилась прошлым летом, 7 июля. Парень тогда служил в одной из войсковых частей Бреста в должности водителя, пишет zerkalo.io.

Согласно материалам дела, он управлял автопоездом из грузового бортового автомобиля и гаубицы и двигался по проезжей части дороги на полигоне. На необозначенном перекрестке он, «проявив невнимательность и неосмотрительность к дорожной обстановке и ее изменениям», не заметил попутный автопоезд (хотя имел возможность его видеть) и не снизил скорость — в результате он столкнулся с перевозимой им же гаубицей.

В результате аварии пассажир, находившийся в кабине бортового грузовика, получил тяжкие телесные повреждения.

Суд признал парня виновным в преступлении по ч. 2 ст. 464 УК (нарушение правил вождения транспортной машины, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой на год. Также он на три года лишен права водить транспортные средства.

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