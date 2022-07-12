«Машину еще не купили. Пока только продали ту, что была» 12.07.2022, 11:09

История белорусов из Иваново и их бизнеса на ягодах, «как в Америке».

Молодые фермеры из Иваново, что в Брестской области, Василий и Анастасия еще в момент знакомства решили, что обязательно начнут свое дело. Долго не выбирали: в ягодных краях Беларуси идея пришла сама. Взяли землю, засадили несколько гектаров клубникой и голубикой. И рассчитывают, что их вложения начнут окупаться только на пятый-шестой год. Говорят, без знаний и технологий в этом деле никак не обойтись: просто посадить куст в землю и собрать хороший урожай не получится. Поэтому сажают так, чтобы и через сто лет на их плантациях можно было лакомиться ягодами. О том, сколько нужно вложить, чтобы такой бизнес начал давать плоды, пишет «Про бизнес».

Иваново, Дрогичин, Столин, Лунинец — в этих регионах Брестчины куда ни глянь, везде ягодные посадки. В семьях Василия и Анастасии тоже пытались выращивать ягоды, но больше ради интереса и в небольших объемах.

В какой-то момент молодые супруги решили, что вдвоем начнут развивать и строить свой ягодный бизнес. Попробовали засеять первые 5 соток. А потом взяли землю в сельсовете — 4 га под личное подсобное хозяйство (3 га в пользование и 1 га в пожизненное владение) — и стали укрупнять посадки. Вот уже три года они вкладывают в семейную ягодную ферму SlavBerryFarm свои труды, душу и немало денег. Зарабатывают — и снова вкладывают. И так по кругу. Еще пару-тройку лет — и можно будет считать прибыль, говорят молодые фермеры. Но и на эту прибыль у них большие планы по развитию.

Посадили — перепахали

— Раньше у моей семьи были нулевые знания о выращивании ягод, — рассказывает Анастасия. — Увидели, что у кого-то растет — и мы посадили. На следующий год ничего не выросло — перепахали. И так у многих, кто начинает. Здесь очень важны знания. Самое главное — подготовка земли и технологии, по которым будешь возделывать культуру. Большую роль играет и выбор сортов.

Если просто взять саженец и воткнуть в землю, ничего не получится.

Так что ребята начали с обучения. Сначала попробовали общаться с людьми, которые давно выращивают ягоды — благо таких вокруг много. Но есть нюанс: далеко не все хотят делиться опытом. Поэтому дальше — гугл в помощь: изо дня в день ребята перечитывали и пересматривали все, что могли найти.

— Около трех лет назад мы создали аккаунт в Instagram, чтобы для себя выкладывать фото, — вспоминает Анастасия. — И там начали делиться опытом, подписывались на ягодников в Польше, России, Украине. Книги, журналы постоянно читаем. Например, работы Татьяны Курилович о голубике знаем вдоль и поперек, это классика.

Еще ездим на конференции, это очень интересный опыт. В других странах люди постоянно встречаются на таких профессиональных форумах, обмениваются опытом. В Беларуси эта идея не получила развития. Единственное мероприятие — ягодная конференция, которую уже несколько лет проводит Александр Березин, руководитель ФХ «Беркли» в Брестской области. Темы там поднимаются очень важные: изменения на рынке, в законодательстве, новые технологии, реализация продукции. Такие встречи обязательны, без знаний ничего не сделаешь. Мне кажется, я сегодня еще ничего не знаю, особенно если возникают проблемы.

Любая ягода интересна

Если все делаешь правильно, по технологии, то с любой ягодой интересно работать, утверждают ребята. С клубникой, конечно, проще: в этом году посадил, а уже в следующем можешь собирать хороший урожай. С голубикой иначе: по-настоящему плодоносить она начнет только на четвертый год, а до этого соберешь по несколько ягод с куста. И только на пятый-шестой год получится окупить вложения в посадку и возделывание голубики, посчитали молодые фермеры:

— Голубика сейчас интересная ягода, потому что она только появляется на рынке. И цена на нее повыше. Но и затраты очень большие. Мы сначала пробовали считать, но потом поняли, что все учесть невозможно. Если брать самые крупные расходы, то сегодня саженец куста голубики стоит ориентировочно $ 3. На гектар земли нужно около 3−3,5 тыс. кустов, это около $ 10 000. На старте с деньгами помогли родители, в землю ушли и все наши накопления.

Сейчас выращиваем саженцы сами, чтобы удешевлять посадки в дальнейшем. Но это тоже расходы — на теплицы, воду, торф и горшки для черенков. До высадки в поле мы за черенками еще два года ухаживаем.

Далее. Голубика растет только на кислом торфе. Это специальный торф, мы его покупали на торфопредприятиях Беларуси. На гектар нужно около 350 м3, сегодня вместе с доставкой он обойдется примерно в 20 000 рублей ($ 8 000). До посадки саженцев необходимо два года возделывать землю: вспахивать, сажать овес, опять вспахивать. За аренду техники в течение этого времени заплатишь $ 3000−5000. Мы пока нанимаем, но техника своя нужна. Небольшой трактор «Беларус» под наши нужды будет стоить около $ 10000−15000, насадки к нему — еще $ 2000−3000.

Еще одна большая статья расходов — это подвод к полю электричества и вода. У торфа есть такое свойство — его тяжело напоить. И вода должна быть всегда. На гектар достаточно одной скважины, это до $ 500. И трубки для капельного полива — еще $ 1000−2000. Каждый год за кустом нужно ухаживать, покупать удобрения, летом пропалывать, зимой делать обрезки. А денег все нет…

Кстати, технология посадки голубики у ребят особенная. Они сажают кусты не в лунки, а в траншеи, которые засыпают щепой, опилками. И это тоже дополнительные расходы.

— Это долговечный вариант, — поясняет Анастасия. — Читала, что в Америке есть кусты возрастом 80−100 лет. И они посажены по такой схеме, как у нас.

Мы строим этот бизнес так, чтобы не только на наш век хватило, но и детям перешло.

Ребята говорят, что им не хочется хвататься за все и сразу, поэтому с малиной и ежевикой только начинают работать:

— Мы изучаем культуры, постепенно пробуем их растить. В прошлом году начеренковали ежевики, в этом высадили — и ждем, что получится. Малиной также поделились родственники и друзья, мы посадили ее для разведения. Присматриваемся. В дальнейшем планируем посадить немного разных культур для разнообразия.

Заработали — вложили

На сегодня Василий и Анастасия засадили 2 га голубикой, на очереди еще 1,5 га. Под клубнику отдано 0,5 га.

— Мы в 25 лет начали эту историю, серьезной финансовой поддержки не было. Говорят, что на клубнике за сезон можно заработать на машину. Это правда, но мы пока только продали ту машину, которая была — чтобы вложить в дело.

Василий по профессии строитель. Летом он трудится на своих полях, а зимой идет на подряд — красить, штукатурить и т.д. У Анастасии тоже есть основная работа — она занимается продажами в фирме по экспорту древесины. Прошлый год, говорит девушка, был очень напряженным — отгрузки в Европу шли постоянно. В этом году в связи с санкциями на работе затишье, можно больше времени и усилий уделить ягодным делам.

— Мы уже три года как ушли в эту тему с головой. Каждый день учимся, узнаем что-то новое. Зарабатываем и опять вкладываем — и так по кругу. На шестой-седьмой год начнем выходить на какие-то деньги, чтобы развиваться дальше: строить более классные теплицы, купить машину-холодильник, внедрять интересные технологии. Чтобы делать такой бизнес по-настоящему, нужны крупные вложения. У нас, молодых ребят, их не было. И, к сожалению, в Беларуси нет специальных программ поддержки молодых предпринимателей, чтобы можно было под небольшой процент взять деньги.

Поэтому надеемся на свои силы, на свои руки. Земля — это очень тяжелый труд. Но главное, что энтузиазм у нас растет.

Сохранить настрой помогают родные — родители, сестры и братья, а у Василия в семье семеро детей. Они же выходят, когда требуется, на поля.

— Сами мы бы не справились, помощь приходит со всех сторон. Были моменты, когда духом падали, но семья поддерживала — и так мы шли, шаг за шагом.

«Обидно было за свой труд»

Сначала молодые фермеры реализовывали ягоду через оптовиков. Но потом посчитали — и поняли, что вообще ничего не зарабатывают. А поворотной стала одна обидная история.

— В прошлом году мы поехали сдавать клубнику, ее принимали по 2 рубля ($ 0,8). А у нас ягода крупная, отборная. Помню, мне было жутко обидно, что мой труд настолько не ценится, — вспоминает Анастасия. — Мы на жаре выбирали 100 кг отборной клубники — а я их сдаю и получаю всего 200 рублей ($ 80). И тогда я решила, что так быть не должно.

В аккаунте в Instagram, который использовался для обмена опытом, девушка решила разместить объявление о продаже клубники. И оказалось, что людям это интересно.

— Никакой рекламы не давала, просто написала пост, а друзья и знакомые попросили привезти. Потом они сделали репосты, разместили в сториз отзывы с благодарностями за хорошую ягоду. И все, дело пошло. Эту репутацию важно сохранить — это единственное, что у нас останется в любой ситуации.

В прошлом году фермеры закупили упаковку для розничной продажи ягод: картонные коробки, наклейки с логотипом, пакеты. Говорят, на этот сезон еще осталось. Хорошо, что взяли с запасом: в этом году вся тара подорожала в 2 раза. С удобрениями, торфом — примерно такая же ситуация.

— Единственное, что не повысилось — это цена на скупке, — говорит Анастасия. — В этом году на продаже оптом вообще нереально заработать. Очень несправедливая ситуация. На земле очень тяжело работать. Ты каждый день встаешь в 5, ложишься в 12. Если температура воздуха 30−35 градусов и в поле нет ветра, то от клубники на черной пленке в лицо тебе пышет 45-градусный воздух. И каждый день или через день выборка ягоды. А сезон для клубники скоротечный — около двух недель самый пик, когда людям особенно хочется этой ягоды. Она в это время сладкая, крупная.

В этом году цена на отборную клубнику в пик сезона — от 9 до 15 рублей ($ 3,6−6). В прошлом году такую ягоду продавали за 5−9 рублей ($ 2−3,6). Стоимость формируют фермеры и рынок: расходная часть в этом году существенно выросла.

С куста клубники в сезон можно собрать около 300 граммов, то есть с гектара, на котором помещается примерно 75 тысяч растений, — более 20 тонн ягоды. Семилетний куст голубики дает 3 кг ягод, это около 10 тонн с гектара.

— Но это очень хорошие показатели, конечно. На деле, если клубники с гектара собрал 10 тонн, то уже можешь считать себя богом фермерства, — смеется Анастасия. — Это при хорошей технологии посадки, удобрениях, поливе. А если просто в землю кусты посадишь — получишь 2 тонны ягод непонятного качества.

Молодые фермеры реализуют свою продукцию как владельцы личного подсобного хозяйства. Платят лишь налог на землю — около 200 рублей ($ 80) в год. В дальнейшем планируют оформлять крестьянское (фермерское) хозяйство.

Риски земледелия

— Самый большой риск — это погода, мы от нее очень зависим. Сильные осадки могут в один момент «побить» или затопить весь урожай. В прошлом году у людей, чьи посадки в низине, всю клубнику затопило. И под проливным дождем ты урожай просто не снимешь.

Опасное явление — заморозки, особенно возвратные. Два года подряд они в наших краях возвращаются, и это проблема. Кусты подмерзают, потом им адаптироваться тяжело.

Птиц у нас много развелось в последнее время — скворцов, дроздов. Раньше только ласточки были, но они большой урон ягодам не нанесут. Люди спасаются от птиц, сетки ставят, но на гектарах посадок это нереально.

Еще на клубнике могут завестись мыши, насекомые вредят посадкам, болезни растений случаются.

Что дальше?

— Я менеджер по продажам, и точно не мечтала о земледелии, — рассказывает Анастасия. — Это очень рискованная, тяжелая сфера. Но она очень интересная! Спустя несколько лет понимаю, как нас затянуло. Вижу, как у мужа глаза начинают светиться, когда он к растениям подходит.

Наблюдаем, как они развиваются, растут, потом появляется цветочек, бутончик, ягодка… Подпитываем себя. И очень приятно, когда люди благодарят.

— Сейчас все наши мечты — это заработать, чтобы снова вложить. Все наши действия вырастают из интереса к этому делу. Ягодников много, но в основном для них это чисто бизнес. Для нас это любовь — и люди сразу чувствуют.

Ребята говорят: у них есть много идей, как выйти на другой уровень.

— Мне очень нравится агротуризм, — рассказывает Анастасия. — Точнее, американская модель ягодного бизнеса: когда люди приезжают на такие плантации, как наша, чтобы провести выходные, собрать ягоды, отдохнуть, развлечься.

У нас тут очень красивые места! Я представляю такие треугольные домики, которые мы построим для гостей. Можно проводить ягодные ярмарки, клубничные вечеринки, где люди смогут самостоятельно приготовить коктейли, мороженое. И детям будет интересно.

Сейчас все из деревень стремятся в город, но ведь на выходные все равно в деревню возвращаются. Здесь хорошо.

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