В Норвегии девушка случайно купила на аукционе золотое кольцо викингов 12.07.2022, 11:08

Его могли носить только самые богатые и самые влиятельные люди в обществе.

В Норвегии девушка Мари Ингелин Хескестад заинтересовалась украшением из интернет-аукциона. Она заказала товар. Однако среди дешевых украшений ее внимание привлекло блестящее кольцо, пишет Science Norway.

Изделие было тяжелым и сильно блестело. Да и в целом выглядело очень необычно. Женщина решила обратиться за помощью к отцу своего мужа, который разбирался в исторических артефактах. По мнению мужчины, это было кольцо эпохи викингов.

Хескестад немедленно связалась с командой археологов и, как выяснилось, ее свекор был прав. Она действительно купила массивное блестящее золотое мужское кольцо эпохи викингов.

"Это что-то невероятное. Мы очень удивились тем фактом, что Хескестад отреагировала именно так, как должен поступать каждый ответственный гражданин, когда находит предмет, имеющий историческую ценность", — рассказала археолог Сигрун Вельстад.

Как отметили ученые, ранее они уже получали украшения из железного века и эпохи викингов, например, броши и булавки. Но никогда не кольцо. И Вельстад никогда не слышал, чтобы такие предметы появлялись на интернет-аукционах.

Аукционный магазин скупил остатки поместья и продавал вещи стопками, упакованными в коробки из-под бананов.

"Мы понятия не имеем, откуда кольцо", — отметили ученые.

Что известно археологам наверняка, так это то, что кольцо, судя по его размеру, принадлежало мужчине. Возможно, он был похоронен вместе с ним, но узнать это точно нельзя. Кольцо весит 10,98 г и этой осенью будет выставлено в Университетском музее Бергена.

"Подобных колец известно всего несколько. Они очень редки", - подчеркнула Вельстад.

Судя по фотографии, кольцо выглядит немного изношенным. Похоже, что его использовали много раз. И, скорее всего, его носил могущественный вождь викингов.

"Золото было редкостью в эпоху викингов. Так что его могли носить только самые богатые и самые влиятельные люди в обществе", — добавили специалисты.

В эпоху викингов ювелирные изделия носили как мужчины, так и женщины. Их использовали для того, чтобы показать всем, насколько вы богаты. Женщины отдавали предпочтение замысловато украшенным овальным брошам, а мужчины застегивали одежду булавками.

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