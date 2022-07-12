Какие продукты сильнее всего дорожали в июне 1 12.07.2022, 11:37

За месяц индекс потребительских цен вырос на 1,1%.

Инфляция ускорилась в июне. За месяц индекс потребительских цен вырос на 1,1% после прироста в мае на 0,7%. В годовом выражении инфляция ускорилась с 17% до 17,6%. Какие позиции в июне дорожали и дешевели сильнее всего, рассказал Белстат.

В июне в лидерах цен сезонные овощи. Как правило, продукция нового урожая продается по более высоким ценам. Согласно данным Белстата, лук в июне подорожал на 38,68%, ИПЦ на картофель увеличился на 28,46%, морковь — на 24,31%, услуги международного туризма — на 13,46%, моторное масло — на 13,31%, свекла — на 12,7%.

Сильнее всего дешевели в июне также овощи. ИПЦ на капусту снизился на 39,15%, на огурцы — на 21,44%, помидоры — на 20,06%, овощи в целом — на 16,35%, бананы — на 12,84%, яблоки — на 10,31%, перец — на 7,65%, чеснок — на 7,5%.

В сравнении с декабрем 2021 года лук подорожал на 83,31%, морковь — на 62,4%, моторное масло — на 59,63%, перец — на 58,09%, запчасти к транспортным средствам — на 57,39%, сахар — на 48,98%, картофель — на 40,06%, легковые автомобили — на 39,44%.

Наибольшее снижение ИПЦ в сравнении с декабрем отмечалось на огурцы — на 62,64%, страхование легкового автотранспорта — на 6,64%, дубленки — на 3,12%, чеснок — на 2,91%.

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