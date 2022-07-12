Стали известны детали безумного плана Путина 29 12.07.2022, 11:39

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Российский диктатор будет встречаться с Януковичем и Лукашенко?

Президент страны-агрессора Владимир Путин планирует 15 июля внести в Госдуму для ратификации "Союзный договор России, Украины и Республики Беларусь", чтобы воссоздать таким образом некое подобие СССР. При этом "со стороны Украины" Путин собирается признать оккупированные территории и "восстановить" на этих территориях власть "легитимного" президента Украины Виктора Януковича. Договор с экс-президентом-беглецом якобы уже подписан. Об этом пишет Telegram-канал "Генерал СВР".

"В условиях максимальной секретности "договор" был подписан Виктором Януковичем, который все подписал, не читая, и Александром Лукашенко во время его последнего визита в Россию", - говорится в сообщении.

Утром 15 июня Путин собирается встретиться с Януковичем и Лукашенко и объявить о подписании договора, после чего собирается внести этот документ в Госдуму для ратификации. В "договор" еще могут внести коррективы.

"Если все пойдет по плану, через несколько дней Госдумой и Советом Федерации этот документ будет утвержден. Встреча с Януковичем и Лукашенко конечно бутафорная, все уже подписано, но заминка в Лукашенко, Путин опасается демарша Луки и здесь он конечно прав, Лукашенко делает все возможное, чтобы соскочить с этого мероприятия", - пишет Telegram-канал.

Отмечается, что окончательное решение Путин обычно принимает за несколько часов до начала реализации выбранного сценария, а если он видит угрозу тотальной утечки и возможности срыва планов, то может объявить решение и заранее, но в таком случае это решение будет явно урезанным и, как минимум, часть планов будет либо отложена, либо от них вообще откажутся. Якобы у Путина есть еще плана, то их пока что канал не обнародовал.

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