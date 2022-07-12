Стало известно, какие квартиры и в какое время грабят чаще всего в Минске 4 12.07.2022, 11:51

6,336

Выяснилось, что кражи квартир делятся на два вида.

Стало известно, в какое время и какие именно квартиры грабят чаще всего в Минске. Об этом сообщил заместитель начальника Первомайского РУВД Минска Александр Грамович агентству «Минск-Новости».

Сообщается, что кражи квартир делятся на два типа: квалификационные и гостевые. В первом случае вор проникает в дом скрытно, а во втором - у всех на виду. В милиции обращают внимание на то, что в последнее время чаще всего встречаются именно гостевые кражи.

- Не секрет, что современная преступность уходит в сферу высоких технологий. Кражами из жилищ по старинке промышляют ранее судимые граждане средних лет, которым уже не дано постичь премудрости киберпреступности, - уточнил Грамович.

И добавил, что к гостевым кражам нередко причастны люди, злоупотребляющие алкоголем, и наркоманы.

Грамович сообщил, что только в Первомайском районе Минска за 2022 года кражам подверглись 34 квартиры. Удалось раскрыть 27 случаев.

Заместитель начальника Первомайского РУВД пояснил, что чаще всего квартирные кражи происходят в спальных районах и новостройках. Что касается времени, то, по его словам, две трети краж приходится на период с 8 до 16 часов и обычно в рабочие дни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».