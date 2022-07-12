На Запорожье оккупанты массово умирают от передоза наркотиками 11 12.07.2022, 11:55

11,100

Русские офицеры рекомендуют солдатам делать инъекции непосредственно перед наступлениями, чтобы унять панику.

Тактика российских генералов по поставкам на передовую большого количества наркотических препаратов уже начала уносить жизни многих путинских солдат. У многих захватчиков, привыкших к употреблению промедола перед сражением, уже сформировалась серьезная зависимость.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, передовые подразделения российских оккупантов уже достаточно давно на оперативном уровне снабжают дополнительными порциями наркотических анальгетиков. Офицеры на местах рекомендуют бойцам делать инъекции непосредственно перед наступлениями, чтобы унять панику.

Такое использование препарата, хотя и приводит к увеличению количества погибших в боях, но позволяет генералам обеспечивать нашествия пехоты на позиции защитников Украины.

Страх настолько большой, что вводят по 3 дозы

Массовое использование промедола как средства для борьбы со страхом украинские спецслужбы зафиксировали среди мобилизованных на Донбассе боевиков так называемых "республик" и российских срочников во время боев на Луганском направлении.

"Опытные" оккупанты, которых назначили руководить подразделениями немотивированной пехоты, подсказали мобилизованным использовать препарат перед боем.

Эффективность "обдолбанных" подразделений стремительно повысилась, из-за чего поставки промедола в войско существенно увеличили. Пока боеспособность некоторых подразделений российских оккупантов полностью зависит от того, есть ли у воинов в аптечках промедол.

В начале июля российские штабные офицеры отдали приказ на переброску нескольких таких группировок в Запорожскую область. Перед захватчиками была поставлена задача обеспечить наступление в направлении Гуляйполя.

Первые же попытки как-то продвинуться поближе к важному населенному пункту привели к немалым потерям со стороны России. Оккупанты, боевики и мобилизованные, считавшие, что после боев на Луганщине теперь будут "отдыхать" на Запорожье, почувствовали на себе, что такое HIMARS, оценили качество работы украинских артиллеристов и начали паниковать. Поняли ведь, что любой участок фронта на украинской земле несет для них только страдания и смерть.

Чтобы унять чувство страха, "ванькам" пришлось усиливать количество инъекций, что и начало приводить к передозировке. Понятно, что на поле сражения от такого спасти невозможно. Поэтому сотни российских оккупантов умирают во время атак не от пуль или обломков, а от наркотиков. По словам защитников Украины, в посадках они находят множество трупов с пеной во рту, а рядом с ними – шприцы-тюбики.

Пошел воевать в Украину – вернулся безногим наркоманом

Судя по тому, что происходит на всех участках фронтов, сколько бы ни продолжалась эта война, российские оккупанты и боевики будут разбиты. Ветераны путинской "забавы", которым удастся вернуться домой живыми, будут жалко существовать и получать копейки от государства. Большинство из них навсегда останутся наркозависимыми и нетрудоспособными из-за отсутствия конечностей.

Генералов не интересует будущее своих военных. Тем более, обычно жизнь российского воина в Украине не продолжительна. Поэтому наркозависимость войска не создает каких-либо существенных проблем командованию, а наоборот помогает чиновникам выполнять задачи путина. Поэтому в штабах армий охотно и дальше будут поддерживать поставки промедола на передовую.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».