Домик на берегу водоема: какие варианты с адекватной ценой есть в самых красивых местах Беларуси 1 12.07.2022, 12:07

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Встречаются даже эксклюзивные предложения.

Продолжаем искать на Realt хорошие варианты для дачи в деревнях, расположенных в самых живописных местах Беларуси. Сегодня в наш обзор попали дома на берегах Вилии, Селявы, в заповеднике Голубые озера и у Мядельского озера. Есть и эксклюзив — дом с баней и двухэтажной беседкой на полуострове.

Худово, Московское направление, 146 км от МКАД

Деревня находится на полуострове, окружена сосновым лесом и двумя озерами с чистейшей водой — Селява и Худовец. Места с шикарными охотой и рыбалкой. От дома до выхода к озеру всего 70 метров.

Здесь на участке в 10 соток, практически на берегу Селявы, находится комплекс из нескольких строений — дома, бани и беседки.

Площадь дома - 80 м2, он деревянный, из профилированного бруса, в два уровня. Отопление элеткроконвекторами. Жилье с удобствами - есть душевая кабина, туалет, бойлер, кухня с техникой, на 2-ом этаже - спальня.

Баня деревянная, на дровах, с душевой и санузлом. На втором этаже — спальня. А еще есть беседка в два этажа, с уличной кухней и печью для готовки.

Въездные ворота металлические, территория огорожена. К комплексу прилагаются мебель и моторная лодка. За все просят 60 000 долларов.

Колодница, Московское направление, 146 км от МКАД

Это довольно большая деревня с почтой, библиотекой, магазинами. Из достопримечательностей — руины деревянной Петропавловской церкви 1892 года. А еще это берег озера Селява — рай для любителей рыбалки.

Дом расположен обособленно от соседей, за участком — река, на участке — пруд. Материал стен — дерево, крыша из металлопрофиля. Отопление печное, вода из скважины и колодца, в дом заведен телефонный кабель.

Дом продается за 10 500 долларов. Возможен обмен на автомобиль.

Сергеевичи, Пуховичское направление, 39 км от МКАД

Агрогородок стоит на южном берегу озера Сергеевичское. Через село проходит автодорога Шацк - Руденск.

Дом вполне пригоден для круглогодичного проживания, еще крепкий, но требует хозяйского внимания. Отапливается двумя печками. Вода из колодца.

На участке в 40 соток имеются 3 гаража, хозпостройки и погреб. Заложен фундамент под баню. Стоимость — 10 000 долларов.

Кумельщина, Мядельское направление 94 км от МКАД

Деревня стоит на берегу реки Вилия. Место считается курортной зоной, до Вилейского водохранилища 5 км, вокруг сосновый лес.

Здесь продается двухэтажный дом на 220 м2. Ремонт был в 2015 году. В нем 4 жилые комнаты на первом этаже и большая комната с бильярдом на втором (около 110 м2). Отопление печное: камин, русская печь. Вода заведена в дом из колодца. Все удобства в доме — туалет, душевая кабина, горячая вода.

Участок в 25 соток огорожен, на нем новый сад, отдельный подвал. До Вилии всего 60 метров, проход к речке не застроен.

Дом продается со всей мебелью и бытовой техникой за 30 000 долларов.

Грумбиненты, Мядельское направление, 152 км от МКАД

Деревня находится рядом с Голубыми озерами – заповедной зоной, входящей в Национальный парк "Нарочанский". Места безумно красивые и чистые, с большим массивом нетронутого леса и множеством озер, необычным холмистым рельефом и самой быстрой рекой страны Страчей. Рядом находится большая деревня Комарово с сохранившемся усадебным комплексом и старым парком. Здесь же находится известная в этих краях частная пекарня, которая знаменита своей вкуснейшей выпечкой. Плюс магазин, кафе, банк, почта и прочие радости цивилизации.

Дом здесь новый, компактный, на 78 «квадратов», в два этажа. Он деревянный, на крыше — ондулин. Из коммуникаций есть только электричество.

Размер участка — 21 сотка. Все это оценили в 25 000 долларов.

Тимошковщина, Мядельское направление, 140 км от МКАД

Деревня стоит на берегу озера Мядель. От берега до участка — 300 м.

На 11 сотках стоят два здания — основной дом в два уровня на 80 м2 и гостевой на 35 м2. Электричество и вода есть, санузел на улице.

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