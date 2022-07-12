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Ученые нашли первое млекопитающее, которое выращивает свою пищу

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  • 12.07.2022, 12:19
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Ученые нашли первое млекопитающее, которое выращивает свою пищу

Также животные тратят время на защиту своих посевов.

Исследователи обнаружили, что карманные суслики, как и люди, занимаются сельским хозяйством: они могут удобрять растения и способствовать их росту, пишет «Хайтек».

Исследователи изучили поле с норами сусликов и выяснили, что они не просто собирают корни длиннолистной сосны, которая прорастает сквозь их дома, — они ее культивируют.

До сих пор идут споры о том, что такое сельское хозяйство, а что нет. Но авторы работы указывают на несколько четких признаков того, что суслики знают, что они делают.

«Юго-восточные карманные суслики — это первые фермеры-млекопитающие, за исключением человека», — говорит биолог Фрэнсис Путц из Университета Флориды.

Признаки земледелия ранее наблюдали у муравьев, жуков и термитов, но не среди других млекопитающих.

Во время работы авторы изучали, как корни растут среди туннелей, в частности тех, где живут суслики. Выяснилось, что один корень, который пророс в таком туннеле, может закрыть 20-60% калорий, которые ежедневно потребляет суслик.

Как только корни попадают в норы, животные стимулируют их рост при помощи своих фекалий и мочи. Это, возможно, и не самая сложная форма ведения сельского хозяйства, но исследователи предполагают, что очень похоже на то, что делают люди.

Также животные тратят время на защиту своих посевов. Они ухаживают за норами и создают условия, при которых корни могут продолжать расти.

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