Политзаключенный Евгений Батура не вышел на свободу после 10 суток ареста 12.07.2022, 12:15

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Евгений Батура

Активиста перевели в СИЗО № 1 на улице Володарского.

Активист Евгений Батура не вышел на свободу после 10 суток административного ареста, который он отбывал в изоляторе на Окрестина. Его перевели в СИЗО на улице Володарского в Минске. Об этом сообщила жена активиста Диана Середюк.

«Дорогие, Женя на Володарке, сегодня для него приняли передачу. Пишите ему: 220030, СИЗО-1, Минск, ул. Володарского, 2. Батуре Евгению Анатольевичу.

А 31 июля у него день рождения, думаю, он будет рад вашим теплым поздравлениям», — написала на своей странице в Facebook Диана Середюк.

Евгения Батуру задержали 29 июня. В тот день родственникам активиста позвонил следователь и сообщил, что ближайшие 10 суток тот проведет на Окрестина. Евгения задержали якобы за протесты 2020 года.

В начале марта 2022 года Евгения Батуру вместе с женой, журналисткой Дианой Середюк задержали на выходе из церкви, где должен был состояться молебен за конец войны в Украине. Евгений и Диана провели тогда за решеткой 15 суток административного ареста.

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