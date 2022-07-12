Украинские бойцы ударили по штабу оккупантов в Кадиевке и уничтожили массу техники 1 12.07.2022, 12:37

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Над пылающим штабом врага поднимается дым.

ВСУ ударили по штабу оккупантов в Кадиевке и показали фото уничтоженной техники

Воины Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать стратегические для армии РФ объекты во временно захваченных ею городах и селах. После "демилитаризации" многочисленных складов с боеприпасами врага они стали бить по его штабам.

Такой бойцы подняли в воздух в Кадиевке, что в Алчевском районе Луганщины. Об этом сообщает Telegram-канал "СтратКом ВСУ".

На опубликованном снимке виден дым, поднимающийся над пылающим штабом россиян в городе, который с 2014 года находится под оккупацией РФ в составе квазиреспублики "ЛНР".

В сети подчеркнули, что параллельно горит и стоянка техники захватчиков вокруг штаба.

Авторы сообщения назвали это "гастролями" для оккупантов, отсылая к сравнению фактов ликвидации живой силы врага с "концертом Кобзона". Также они вспомнили ложь пропагандистов об уничтожении ВСУ склада боеприпасов врага в Новой Каховке на Херсонщине, которое в РФ назвали взрывами склада "гуманитарки" или "селитры".

"Гастроли продолжаются. Правда, есть приятная новость. Музыкальная группа пополнилась новой солисткой. Прямо сейчас обновленный музыкальный джаз-бэнд #дядя_лендлиз, взрывы и новая солистка селитра дают концерт оккупантам в Кадиевке. В помещении их штаба, а также на стоянке техники вокруг него. Как всегда, вечеринка сопровождается фаер-шоу", – говорится в посте.

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