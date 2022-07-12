Парк и три пляжа: какие территории Минска освобождены от клещей

Парк и три пляжа: какие территории Минска освобождены от клещей7
- 12.07.2022, 12:39
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Опубликована карта.
В столице в 2022 году от клещей освободили 27 территорий. Такая информация, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», размещена на сайте столичной санэпидслужбы.
Центральный район
Клещи отсутствуют на территории пляжей № 2, 3, 5 Заславского водохранилища, а также в 20-метровой лесной зоне у пляжей Заславского водохранилища, «Крыницы» и частично Цнянского водохранилища.
Фрунзенский район
От клещей освобождены парк «Тиволи», лесопарк «Медвежино» вдоль тропинок, а также зеленая зона в пределах ул. Одоевского — Тимошенко.
Московский район
Фруктовый сад на ул. Рафиева также освобожден от клещей.
Октябрьский, Ленинский, Заводской районы
Здесь клещи отсутствуют в парках Грековой, им. Ч. Айтматова, 40 лет Октября, Антоновском и Лощицком. Также можно не бояться столкнуться с насекомыми, гуляя по экологическим тропам «Серебряный лог» и «Город птиц», зеленым зонам у парков Грековой и Серебрянском, скверу Вилковщина, саду Гошкевича и микрорайону Сосны. Клещей нет и в зеленых зонах на ул. Прушинских, Сырокомли, Шейпичи, Казинца, Семенова, Надеждинской и Дворищи.
Советский район
Клещей нет в зеленой зоне на ул. Мирошниченко и в парке Дружбы народов.
Первомайский район
В Центральном ботаническом саду, лесопарке «Зеленый луг», Парке камней и лесополосе на ул. Гуртьева — Фогеля также отсутствуют клещи.
Партизанский район
Освобождены от клещей скверы им. А. Герасименко, на ул. Ваупшасова, а также сквер у Слепянской водной системы в районе ул. Скорины — Парниковой. Также клещи отсутствуют на территории ГУ «Дипсервис», ДДУ № 569, в лесопарке «Степянка», на лыжероллерной трассе и остановке детской железной дороги «Сосновый бор».