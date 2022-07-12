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Парк и три пляжа: какие территории Минска освобождены от клещей

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  • 12.07.2022, 12:39
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Парк и три пляжа: какие территории Минска освобождены от клещей

Опубликована карта.

В столице в 2022 году от клещей освободили 27 территорий. Такая информация, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», размещена на сайте столичной санэпидслужбы.

Центральный район

Клещи отсутствуют на территории пляжей № 2, 3, 5 Заславского водохранилища, а также в 20-метровой лесной зоне у пляжей Заславского водохранилища, «Крыницы» и частично Цнянского водохранилища.

Фрунзенский район

От клещей освобождены парк «Тиволи», лесопарк «Медвежино» вдоль тропинок, а также зеленая зона в пределах ул. Одоевского — Тимошенко.

Московский район

Фруктовый сад на ул. Рафиева также освобожден от клещей.

Октябрьский, Ленинский, Заводской районы

Здесь клещи отсутствуют в парках Грековой, им. Ч. Айтматова, 40 лет Октября, Антоновском и Лощицком. Также можно не бояться столкнуться с насекомыми, гуляя по экологическим тропам «Серебряный лог» и «Город птиц», зеленым зонам у парков Грековой и Серебрянском, скверу Вилковщина, саду Гошкевича и микрорайону Сосны. Клещей нет и в зеленых зонах на ул. Прушинских, Сырокомли, Шейпичи, Казинца, Семенова, Надеждинской и Дворищи.

Советский район

Клещей нет в зеленой зоне на ул. Мирошниченко и в парке Дружбы народов.

Первомайский район

В Центральном ботаническом саду, лесопарке «Зеленый луг», Парке камней и лесополосе на ул. Гуртьева — Фогеля также отсутствуют клещи.

Партизанский район

Освобождены от клещей скверы им. А. Герасименко, на ул. Ваупшасова, а также сквер у Слепянской водной системы в районе ул. Скорины — Парниковой. Также клещи отсутствуют на территории ГУ «Дипсервис», ДДУ № 569, в лесопарке «Степянка», на лыжероллерной трассе и остановке детской железной дороги «Сосновый бор».

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