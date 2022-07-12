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Амбивалентный железный занавес: зачем ограничивают выезд из Беларуси

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  • 12.07.2022, 12:46
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Амбивалентный железный занавес: зачем ограничивают выезд из Беларуси

Комментарии экспертов.

Правительство внесло в Палату представителей законопроект «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». 

Наблюдатели выделяют два главных пункта, запрещающие гражданам РБ выезд за пределы страны.

КГБ сможет ограничить выезд не только для тех, кто состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности, но и тем, чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Он может вводиться на срок до полугода. Какие конкретно категории граждан и на каком основании попадают в этот перечень – не уточняется.

Выезд также запретят тем лицам, «в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, — в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа».

Зачем вводить визовые санкции против собственных граждан? Журналисты издания «СН-плюс» спросили у правозащитника Гарри Погоняйло и старшего аналитика Центра европейской трансформации Андрея Егорова.

Гарри Погоняйло: Поставить тебя в оглобли и понукать

— Режим пытается удержать власть в своих руках.

Часть наиболее активных граждан помещают в тюрьмы, лишая физической возможности заниматься любой деятельностью. Другим запрещают выезд за границу, исключая хоть таким образом возможности воздействовать на процессы извне, а уехавшим — запрещают въезд в Беларусь.

Власти нарушают наши свободы и права: право на свободу перемещения, на выезд за границу и возвращения в страну.

Режим пытается предотвратить нежелательные последствия для себя. Как вы думаете, когда говорят о государстве, кого они имеют в виду: нас, народ, или самих себя, дорогих? Я подозреваю, что под государством они понимают только самих себя.

— Запрет гражданам, чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь», никак не расшифровывается. Что можно подвести под это понятие?

— Да все, что угодно, можно подвести. Если бы подобная дефиниция закреплялась в законе, указывался бы весь объем понятия, обстоятельств, действий лица, на которых распространяется действие запрета, — это одно дело. Но проблема в том, что каждый из правоприменителей будет трактовать это понятие произвольно, в своих интересах, а потому и  действовать станут по пословице: закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. В таких случаях наступает злоупотребление правом: хочешь – поворачивай налево, хочешь – направо. Отсюда – произвольное толкование и столь же произвольное применение.

Логика властей простая и заключается в следующем: наказать неугодного, а для этого иметь под руками дополнительные репрессии, придумать правовые механизмы, с помощью которых сделать тебя виновным, поставить в жесткие оглобли и понукать.

— Кстати, сами вы давно выезжали за границу?

— Давненько. За границей не был уже несколько лет: то действовали коронавирусные ограничения, то было не до поездок.

А после начала войны и соседи достаточно настороженно относятся к белорусам – как гражданам страны-соагрессора, в том числе и со стороны нэньки-Украины. И не надо винить соседей в таком отношении: Беларусь предоставила свою территорию для вторжения в Украину, российские войска отсюда пошли на Киев, Житомир; да и сейчас находятся российские комплексы «Точка У», «Искандеры», используются военные аэродромы, иная инфраструктура Объединенных вооруженных сил, которые время от времени ведут вооруженное воздействие в отношении соседнего государства.

А поскольку белорусы являются гражданами страны-соучастницы (как это признается странами западных демократий), то, естественно, и отношение более чем настороженное. У каждого из нас, возможно, имеются какие-либо документальные подтверждения общественного статуса гражданина-страны агрессора, осуждающего происходящее. Тем не менее это вынуждает должностных лиц и просто граждан соседей не доверять нам, проверять и перепроверять каждого. Во время войны на это не всегда есть силы и средства, поэтому проще и надежнее отказать во въезде. Ведь белорусская армия по-прежнему стоит на границе, проводит бесконечные учения, отвлекая украинские войска на себя.

Андрей Егоров: Это формализация уже существующих запретов

— Запрет на выезд из страны всегда использовался как инструмент ограничения влияния на властные структуры в Беларуси. Предполагалось, что чиновники, выезжающие за границу, могли подвергнуться идеологической обработке. Так что для госчиновников всегда минимизировались контакты с Западом. Просто ранее это все существовало в негласном виде, а сейчас практически используемый запрет просто формализуется, — говорит Андрей Егоров. — Точно так же существовал и запрет в отношении граждан, которые имели судимость и невыплаченные штрафы.

Сейчас вводятся новые основания для запрета на выезд из страны. Но не думаю, что они будут иметь критические последствия для Беларуси.

— Как повлияет все это новые запреты на настроения в обществе, особенно на фоне роста антивоенных настроений и радикализации общества, зафиксированные последними социологическими опросами?

— Не думаю, что новые запреты скажутся на снижении антивоенных настроений или же радикализации общества. Являются ли они дополнительными инструментами контроля? Практически используются для усиления репрессий и нарушения прав граждан.

Но я бы не сказал, что новые запретные меры — ответ на рост антивоенных настроений и радикализацию общества.

— Можно ли говорить о том, что Запад отгораживается санкционной стеной от Беларуси, а официальный Минск со своей стороны опускает железный занавес, о котором Макей с Лавровым говорили в Минске?

— Получается амбивалентный железный занавес.

С одной стороны, временно открываются границы для граждан Евросоюза, свидетельством чему безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши. С другой стороны, ограничивается выезд из страны отдельным категориям своих граждан. Но ограничения не носят массового характера, их нельзя сравнить ни с отменой штампа на выезд, ни с ковидными ограничениями. В условиях наращивания санкционного давления со стороны Запада белорусские власти используют доступные формы и методы для усиления репрессий и нарушения прав граждан.

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