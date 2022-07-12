Цены снова взлетели: какие авто остались на авторынке в минской Малиновке 2 12.07.2022, 12:59

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Почем их продают?

Весной многие автоэксперты говорили о том, что настоящие изменения на белорусском рынке авто мы почувствуем только летом. На дворе уже июль, именно поэтому мы поехали на авторынок в Малиновке, чтобы проверить, как там обстоят дела с машинами: что продают, в каком состоянии и самое интересное — за сколько, пишет av.by.

Первое, что бросается в глаза: стало пустовато. Машин значительно меньше, чем было раньше. Людей также по пальцам можно сосчитать. Решили расспросить местного продавца о том, что сейчас происходит на рынке и почему выбор такой скудный.

— Машин нет, все вывозят. В основном 80% покупателей — это россияне, остальные — белорусы. Авто подорожали. В среднем на 20% цены поднялись. Продаем и то, что было, и кое-что свежее. Многое даже не доходит до площадки. Сейчас сложнее стало возить. Подорожало все: и сами авто в Европе, и логистика. А срок доставки увеличился. Если раньше 2-3 недели было, то сейчас автомобиль нужно ждать 1-2 месяца, потому что логистические цепочки нарушены. Тем не менее спрос есть, поскольку нет предложений по новым машинам, салоны пустые, — рассказывает продавец.

Немного походив по рынку, мы поняли, что немалая часть машин, которая там стоит, уже продана, просто еще не вывезена с площадки. Нам пришлось постараться, чтобы найти экземпляр, который все еще выставлен на продажу. Это был Volkswagen Golf 2009 года выпуска, с дизельным двигателем объемом 1.9 л. Пробег у автомобиля 270 000 км, а стоимость $7 450.

— Продавцы говорят нам, что цены увеличились на 20% в среднем. Я бы так не сказал. Полгода назад за $6 000 такой «Гольф» взять было бы просто невозможно. Это был совсем низ рынка. А так как мы находимся на авторынке, здесь автомобилей по низу рынка практически никогда не бывает.

На av.by нашли экземпляр с таким же двигателем за $6 800. А пробег у этого авто даже меньше, чем у того, что в продаже на рынке: 218 000 км.

Если вам интересно узнать, какие еще автомобили продаются сейчас на авторынке в Малиновке, а также, какие прогнозы по ценам дают сами продавцы, смотрите видео.

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