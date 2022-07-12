Военный эксперт рассказал, как может быть уничтожен Крымский мост 6 12.07.2022, 13:02

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Уже наблюдается контрнаступление ВСУ в Херсонской области.

В последнее время в информпространстве постоянно циркулируют разговоры о возможном ударе ВСУ по Крымскому мосту. Такую вероятность оценил военный эксперт Александр Коваленко, пишет unian.net.

Как он рассказал в эфире проекта FreeДом, для этого возможно задействовать и "Нептун", и "Гарпун". Но вопрос, с какого расстояния.

"Эффективность поражения такого объекта как Керченский мост в первую очередь зависит от максимального сокращения дистанции от пуска до поражения, чтобы средства ПВО не сработали достаточно качественно", - говорит эксперт.

То есть он намекает на деоккупацию Запорожской и Херсонской областей, поскольку именно в таком случае откроются наиболее выгодные позиции для ведения огня по Керченскому мосту - Мелитополь, Бердянск, Геническ.

По словам Коваленко, уже наблюдается контрнаступление ВСУ в Херсонской области, есть продвижение по ряду населенных пунктов.

Журналист спросил эксперта, вводят ли сейчас оккупанты дополнительные меры безопасности из-за разговоров об ударе по Крымскому мосту.

"Фактически все те силы и средства, которые могут применить российские военные для предотвращения подобного рода удара, они уже применяют. Это создание эшелированого ПВО, барж из радиолокационными ловушками", - говорит Коваленко.

Но все это может быть неэффективно. Все помнят по истории с крейсером "Москва", что российское ПВО неэффективно против противокорабельных ракетных комплексов.

"Мы сейчас видим ситуацию со временно оккупированными территориями, которые также покрыты эшелонированным ПВО, но это не помогает против HIMARS", - отметил военный эксперт.

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