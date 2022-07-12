Валерий Карбалевич: В конфронтации с Польшей Лукашенко переступает тонкую границу 10 12.07.2022, 13:21

8,218

Валерий Карбалевич

Что будет дальше?

В последнее время в ряде мест Гродненской области были уничтожены польские надгробия и памятники польских солдат. В основном это касается могил военнослужащих Армии Крайовой, но не только, пишет политолог Валерий Карбалевич.

Безусловно, эта борьба с могилами - продолжение официального курса на конфронтацию с Польшей как основным проводником политики Запада. Польское государство было объявлено почти что основным врагом Беларуси сразу после президентских выборов 2020 года.

Лукашенко много раз заявлял, что Польша собирается начать войну с Беларусью, хочет захватить и присоединить то ли Гродненскую область, то ли всю западную часть страны. Одновременно государственные медиа разжигали вражду к белорусским полякам, обвиняли их в вывешивании на домах польских флагов. Был громкий скандал с запретом на въезд в Беларусь главе католической церкви Тадеушу Кондрусевичу.

В последнее время воинственные заявления официальных лиц Беларуси в адрес западных соседей усилились. Так, определенный резонанс имели угрозы ударить ракетами по Польше, высказанные заместителем начальника Генштаба Русланом Косыгиным.

Причем польская тема идет в связи с официальной идеологической кампанией против "нацизма". В документах правоохранительных органов, например, в обвинениях руководства Союза поляков Беларуси солдаты Армии Крайовой поставлены в один ряд с нацистами.

Следует отметить, что одновременно и в России происходят недоброжелательные действия в отношении мемориалов в память расстрелянных польских военнопленных в Катыни и Медном.

Конечно же, здесь можно много рассуждать о том, что Армия Крайова как раз вела борьбу с немецкими фашистами. И о том, что борьба с могилами и умершими — это как-то не по-христиански, напоминает возвращение к язычеству.

Но на официальном уровне взят курс на борьбу с любым проявлением польскости в Беларуси. И тут уже не до сантиментов.

Кто следующая жертва на этом пути? Очень похоже, что ею станет фигура Кастуся Калиновского. До сих пор его поносили только официозные пропагандисты. Но мало кто обратил внимание на реплику, прозвучавшую в выступлении Лукашенко на торжественном заседании 2 июля, посвященном «дню независимости». Он отметил, что белорусский народ боролся «с польскими повстанцами, которых те же крестьяне хватали и сдавали царским властям, так как не хотели возвращаться под польский гнет». То есть восстания на территории Беларуси против России теперь официально объявлены польскими. В том числе и восстание под руководством Кастуся Калиновского.

Полагаю, большое впечатление на властных чиновников произвело то, что в Украине появился батальон имени Калиновского, потом он перерос в полк. Его руководители объявили, что как только они завершат дело в Украине, то пойдут освобождать Беларусь от Лукашенко.

Судя по всему, дело идет к тому, что в своей борьбе с польскостью власти переступают тонкую границу и начинают бороться с белорусскостью. И вовсе не удивлюсь, если в рамках тренда борьбы с Польшей и идейного единения с Россией улица имени Кастуся Калиновского в минском Зеленом Луге будет переименована в улицу имени царского генерал-губернатора Михаила Муравьева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».