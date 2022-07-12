Украинский спецназ ликвидировал вражескую ДРГ: командир взят в плен

Украинский спецназ ликвидировал вражескую ДРГ: командир взят в плен3
- 12.07.2022, 13:27
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Россиянин ранее участвовал в оккупации Мариуполя.
Украинские бойцы Сил специальных операций совместно с побратимами из Вооруженных сил Украины полностью ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу. Командир взвода, участвовавший в оккупации Мариуполя, был взят в плен.
Об этом сообщили в Telegram отдельного отряда специального назначения "Любарт" ССО, военнослужащие которого и провели операцию. Отмечается, что бой состоялся в минувшие выходные и длился 12 часов.
Бойцы "Любарта" взяли в плен лейтенанта "ДНР", участвовавшего в оккупации Мариуполя
Как сообщили военные, в результате полностью ликвидирована вражеская ДРГ и по меньшей мере пять оккупантов убиты. Шестого, оказавшегося командиром взвода, взяли в плен.
"Вторая диверсионно-разведывательная группа захватчиков после огневого контакта с нашими бойцами с потерями отступила с поля боя", – говорится в сообщении.
Как выяснилось впоследствии, пленный оказался лейтенантом так называемой "ДНР", участвовавшим в оккупации Мариуполя. Уже несколько лет он находится в "Чистилище" "Миротворца".