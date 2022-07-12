В Новогрудке парень разбил бутылку о голову матери, которая помешала ему украсть алкоголь 6 12.07.2022, 13:33

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иллюстрационное фото

Мать злоумышленника работает продавцом в магазине.

В Новогрудке парень разбил бутылку о голову продавца. Его не остановил тот факт, что она была его матерью, сообщает пресс-служба МВД. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.

11 июля 19-летний житель Новогрудка пришел в магазин за алкоголем. Поскольку денег у него не было, спиртное он решил украсть.

«На глазах продавца он похитил бутылку водки с прилавка, однако был задержан сотрудницей магазина. Это сильно разозлило молодого человека, и он схватил уже другую бутылку и разбил ее о голову продавца. К слову, она является матерью подозреваемого», — рассказали в милиции.

Его задержали другие сотрудники магазина и передали милиции.

Действиям парня будет дана правовая оценка.

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