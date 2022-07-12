Вермишель и дипломатия 1 Наталия Бутырская

12.07.2022, 13:38

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Война в «далекой Европе» оказалась намного ближе, чем казалось многим в Азиатском регионе.

Продовольственный и энергетический кризис, спровоцированный российской агрессией в Украине, стал ощущаться на глобальном уровне. Поэтому война в «далекой Европе» оказалась намного ближе, чем казалось многим в Азиатском регионе.

С самого начала вторжения России в Украину реакция АСЕАН как влиятельной региональной организации Юго-Восточной Азии была довольно слабой и ограничивалась призывом к дипломатическим инструментам и мирному урегулированию. Это и не удивительно, поскольку консенсус между десятью государствами-членами, по-разному отреагировавшими на российскую агрессию, не сложился. Сингапур занял самую сильную позицию и ввел антироссийские санкции, Мьянма поддержала действия Кремля, а остальные страны пытались «отсидеться на заборе», выразив разный уровень «обеспокоенности». Хотя действия РФ грубо нарушают международное право и принципы ООН, к которым чувствительны эти государства, большинство из них до сих пор не готовы присоединиться к западным санкциям и дипломатическому осуждению РФ.

Не своя война

Попытка государств региона спрятаться за «нейтральностью» вызвана несколькими причинами. Изнурительные корейская и вьетнамская войны для большинства из них стали серьезным аргументом в пользу мирного решения проблем в двусторонних и региональных спорах и соблюдения принципа невмешательства в дела друг друга. Отсюда и призывы к «сдержанности» и «мирному решению проблемы» с самого начала российской агрессии. Кроме того, многие правительства этих государств воспринимают российско-украинскую войну в контексте противостояния РФ со США и НАТО, в котором не хотят становиться на чью-либо сторону. Или по крайней мере осуждать Россию. Для них она — большое государство с постоянным мандатом в Совете Безопасности ООН, богатое сырьевыми запасами, а также важный поставщик оружия. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, РФ является ведущим экспортером вооружения в регион. В период с 2000-го по 2021 год Россия заработала на этом 10,87 млрд долл., для сравнения: США — 8,4 млрд, а Китай — 2,9 млрд.

Неспровоцированная агрессия России против Украины, с одной стороны, вызывает беспокойство и рассматривается государствами региона как опасный прецедент, в котором большие автократии грубо нарушают правила и нормы международного порядка. Поведение России в Европе порождает параллели возможных действий Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно на фоне заметного сближения этих двух. Ссылка на «исторические права» для поддержки территориальных претензий, использование тактики серой зоны и гибридной войны, распространение дезинформации и пренебрежение международным правом вполне могут быть использованы КНР для аналогичных шагов по отношению к соседним государствам или спорным островам в Южно-Китайском море. В то же время они по ошибке восприняли российско-украинскую войну как удаленный географически «конфликт», не имеющий прямого отношения к их интересам, за исключением потенциальных глобальных экономических последствий, масштаб которых, как выяснилось позже, был недооценен.

Важным фактором восприятия российско-украинской войны, в определенной степени влияющим на сдержанную реакцию правительств государств, является также антизападная и антиамериканская настроенность в отдельных кругах их граждан, в частности среди мусульманского населения. Большинство из них находится на стороне России в ее войне против Украины, поскольку воспринимает Запад как враждебную к исламскому миру силу (из-за палестинского вопроса, войны в Ираке и Афганистане), а действия Путина рассматривает в контексте противостояния доминированию США в мире.

Все эти факторы совокупно служат рефлекторному желанию остаться в своей зоне комфорта, но спровоцированная Россией война против Украины ее ощутимо нарушила.

Выход из «нейтральной» зоны

Россия и Украина являются важными экспортерами сельскохозяйственной продукции в Юго-Восточную Азию. На Украину приходится 9% пшеницы, овса и других зерновых, а на РФ — еще 4%. Украина выращивает 16% мировой кукурузы и является важным поставщиком подсолнечного масла в эти страны, Россия — 10% минеральных удобрений. И это неполный список товаров, которые экспортируются в регион и влияют на пищевую безопасность. Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал страны Азии и Африки к более активной поддержке Украины и давлению на РФ, предупреждая о спровоцированном ею продовольственном кризисе. Очевидно, угроза этого кризиса воспринималась недостаточно серьезно, пока не стала реальной и не сказалась на продуктах первой необходимости. К продовольственному кризису прибавилось повышение цен на энергоресурсы, нефть и другие сырьевые товары, что негативно повлияет на рост глобальной и национальной экономик, которые еще не пришли в себя после пандемии.

В попытке предотвратить продовольственный кризис и спасти проведение саммита «Большой двадцатки», присутствие на котором Путина создает сложность для Индонезии как председательствующего государства, президент Джоко Видодо обратился к мировой дипломатии. Его приезд в Киев стал первым визитом азиатского лидера во время российско-украинской войны, что само по себе имеет позитивное значение и, возможно, будет содействовать осознанию разрушительных последствий от действий РФ на территории Украины. Встреча с Зеленским и Путиным дала возможность проиллюстрировать «активную и независимую» внешнюю политику Индонезии в действии, а также просигнализировать внутренней аудитории, что президент хочет смягчить продовольственный кризис.

По стечению обстоятельств, украинское зерно стало очень чувствительной темой для индонезийского правительства. Нехватка муки заставляет местные компании повышать цены на вермишель быстрого приготовления — чрезвычайно популярный продукт питания в Индонезии, спрос на который в 2021 году составлял около 13,27 миллиарда упаковок. Это вызвало серьезное недовольство населения, ведь цены на вермишель фактически стали показателем инфляции на продукты питания в целом.

Вермишель и дипломатия

Ожидания, что визит индонезийского президента существенно повлияет на развитие российско-украинских отношений, были невысокие. Джоко Видодо в своей деятельности сосредоточен больше на экономических вопросах страны, чем на внешнеполитических, к тому же Индонезия имеет довольно ограниченный опыт посредничества за пределами Юго-Восточной Азии. Вопрос в другом. Ни продовольственный и энергетический кризис, спровоцированный российской агрессией, ни предостережения западных государств не повлияли на решение индонезийского руководства усилить свою позицию в отношении России.

Видодо не принял во внимание просьбы западных лидеров отменить приглашение Путина на осенний саммит «Большой двадцатки» даже под угрозой бойкота. Приглашение украинского президента стало проявлением так называемого сбалансированного подхода к «конфликту». Таким образом Индонезия пыталась проиллюстрировать, что готова учесть интересы Запада, но при этом хочет сохранять хорошие отношения с Россией. Что проведение саммита будет требовать особых дипломатических маневров от индонезийской власти, стало понятно уже во время недавней встречи министров иностранных дел «двадцатки».

«Глобальные вызовы требуют глобальных решений», — подчеркнула в своем выступлении министр иностранных дел Индонезии. Но ни групповой фотографии, ни общего коммюнике, ни тем более наработок для будущего сотрудничества во время министерской встречи сделано не было. Сергей Лавров вынужден был оставить мероприятие досрочно, но позже пресс-секретарь российского МИД отчиталась об интенсивных контактах главы ведомства с представителями других государств, продемонстрировав фотографии.

Нужно признать, что присутствие россиян на событиях международного уровня снижает давление на Россию, которого западные государства пытаются достичь ее изоляцией. Индонезия, как и большинство государств Юго-Восточной Азии, подчеркивает свою заинтересованность в скорейшем окончании войны в Украине и восстановлении цепочек поставок продовольствия, минеральных удобрений, энергетических ресурсов. Никто не сомневается в искренности этого желания. Но отказ поддержать западные санкции, создание дополнительных условий для политического и экономического выживания России, к сожалению, отдаляют эту перспективу.

Во время визита в Москву Джоко Видодо сосредоточился на двустороннем сотрудничестве, поднял вопросы продовольственного кризиса и поблагодарил российского президента «за готовность обеспечить гарантии поставок продовольствия и удобрений как из России, так и с Украины». А на полях министерского саммита «Большой двадцатки» руководитель индонезийского МИД подчеркнула, что на развивающихся странах лежит основное бремя эскалации российско-украинской войны, которую она все еще называет «конфликтом». Но такие разговоры имеют ограниченную пользу, если не подкреплены конкретными шагами.

У государств АСЕАН есть свои особенности. С учетом этого даже США, выступающие гарантом безопасности в регионе, осторожны в своем стремлении достичь большей поддержки этих стран в противодействии КНР и России. Вместе с тем современные вызовы заставляют государства АСЕАН постепенно пересматривать свое традиционное поведение.

Наталия Бутырская, ZN.UA

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