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«Ехали с открытой дверью и в компании насекомых»

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  • 12.07.2022, 13:48
  • 4,728
«Ехали с открытой дверью и в компании насекомых»
иллюстрационное фото

Минчанка съездила на экскурсию в Ельню, а теперь требует вернуть деньги.

Минчанка Екатерина в начале июля съездила вместе с дочерью в тур в Ельню. Экскурсию организовывала компания «Оригинальный тур». Хотя болота белоруске понравились, к организации поездки осталось много вопросов, пишет zerkalo.io.

В однодневный тур в Ельню Екатерина с ребенком ездили 2 июля. Поездка обошлась ей в 140 рублей за двоих. И еще 30 рублей заплатили за обед.

— Болото прекрасное, гиды по болоту чудесные (их наняли отдельно), а все остальное, даже с моим жизненным оптимизмом, было плохо, — описывает женщина. — Автобус без кондиционера, на улице было +31°C и выше. Во время поездки регулярно открывали двери в салон, техники безопасности никакой.

— В салоне пыль стояла столбом. Мы обращали внимание гида и на отсутствие кондиционера, и на открытые двери, и на уровень пыли. Нам ответили, что автобус с кондиционером никто не обещал, а двери открыты — потому что в автобусе душно. Ситуация решилась только когда одна туристка достала ингалятор от бронхиальной астмы. Двери закрыли, — объясняет минчанка.

Самим гидом собеседница тоже не очень довольна. Она считает, что тот общался «крайне непрофессионально»:

— Цитата: «Сейчас на пять сек заедем на костел». И полное отсутствие информации о костеле. Дорогу к водопаду ни водитель, ни гид не знали и спрашивали ее у местных жителей. А пока мы были на экотропе, водитель и гид не закрыли дверь в салон автобуса. Туда налетел рой оводов. Дальше тур продолжился в таких условиях. В общем, не понятно, за что уплачены деньги.

После такого неудачного тура женщина обратилась в турагентство с претензиями. Это было 4 июля.

— Они сказали, что я не первая и многие из нашей группы обращались. Поэтому им надо пару дней, чтобы определиться с дальнейшими действиями, — объясняет минчанка. — А уже в среду, 6 июля, был ответ: услуги они все-таки оказали, автобус с кондиционером в договоре не указан, овода — внешний неконтролируемый фактор, а не результат халатного отношения гида и водителя к работе. И причин для возврата средств за оказанные услуги компания не видит.

Мы связались с турагентством «Оригинальный тур», чтобы прояснить ситуацию, но по телефону комментировать ситуацию там отказались и попросили написать письменный запрос. Что мы и сделали. Как только (и если) мы получим ответ, сразу же его опубликуем.

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