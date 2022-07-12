Военный эксперт: Путин потерял темп наступления и хочет переговоров 1 12.07.2022, 13:59

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фото: epa

О новых больших захватах речь уже не идет.

Страна-агрессор Россия взяла оперативную паузу в войне против Украины, но снижения интенсивности боевых действий ожидать не стоит. Чтобы украинские защитники не воспользовались паузой и не перехватили инициативу, враг атакует другие площадки.

Массированные ракетные обстрелы городов и сел Украины – это способ психологического давления на украинское общество и принуждения власти к началу переговоров с Москвой. Однако это также признак того, что наступательный потенциал армии президента РФ Владимира Путина существенно снизился и о новых больших захватах речь уже не идет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Как решение, которое может быть принято Сенатом США о признании России страной-спонсором терроризма, отразится на войне в Украине?

– В случае признания России страной-спонсором терроризма, по большому счету, ничего не изменится в том направлении, в котором двигаются российско-американские отношения. Это не разрушение имиджа России, это очередной символический шаг, потому что имидж уже известен.

Россия таким образом будет поставлена в один ряд с тем небольшим перечнем стран-спонсоров терроризма вместе с Ираном, Северной Кореей, Сирией и Кубой. Ограничения, налагаемые на страны из этого списка, у России процентов на 95 уже есть.

– Наверное, в США это понимают. В таком случае какой смысл принимать такое решение?

– Я не говорю, что оно излишне. Сейчас мы говорим о каких-то условных процентах, отделяющих Россию от того статуса, но они чрезвычайно важны. Причем важны не только в плане дополнительных санкций, которые будут вводить США, но также в плане того, что называется вторичными санкциями.

Потому что с такой страной прекращается любое сотрудничество в сфере торговли оружием, снабжения товарами двойного назначения, финансовой помощи и т.д. Если такие решения принимают США, соответственно, все другие страны будут также пытаться воздерживаться, чтобы не подвергаться риску вторичных санкций.

Вряд ли этот шаг можно рассматривать как провоцирование России, потому что, по большому счету, это для них не ново. Но они могут этим воспользоваться для реализации уже задуманных шагов. Это может быть использовано как предлог.

– В течение всего лишь 24 часов сразу по нескольким городам Украины были нанесены ракетные удары. На Донбассе разрушен жилой дом. Под обстрел врага попал и жилой дом в Харькове. По Николаевщине выпущено 6 ракет. Почему противник интенсифицирует свои ракетные удары? Что будет дальше?

– Я хотел бы напомнить слова Путина о том, что " всерьез мы еще не начинали". Если руководитель России говорит, что происходящее в последние месяцы в Украине – уже не говоря о предыдущих 8 годах – это не всерьез, то это очень тревожное заявление.

Удары, которые сейчас наносятся по гражданским объектам, могут преследовать цель психологического давления на украинское общество, соответственно, на украинскую политическую элиту, с целью принуждения к переговорам на российских условиях.

Параллельно с этим иногда активизируется дискуссия на ведущих западных медийных площадках о том, что Украина должна пойти на очень тяжелые компромиссы за счет территорий, иначе это приведет к еще большей эскалации. В этом контексте ставится под вопрос целесообразность предоставления Украине наступательных вооружений.

Мне кажется, здесь речь идет частично о скоординированных действиях, частично о действиях так называемых полезных идиотов, отстаивающих пророссийские нарративы.

Если рассматривать российскую эскалацию и удары по стратегически важным или инфраструктурным объектам, по тому, что Путин со своей камарильей называет "центры принятия решений", это действительно вписывается в цель слома воли к сопротивлению.

– Обратите внимание на любопытный момент. Путин захватил около четверти территории Украины, но уже на этом этапе готов остановиться и вести переговоры о том, чтобы присвоить эти территории Украины. Вы не считаете, что в Кремле осознали, что в дальнейшем не смогут поддерживать такой темп наступления?

– В последние несколько недель, по сообщению Института изучения войны, ежедневно враг в среднем продвигается на 3-5 км ценой тотального уничтожения инфраструктуры, то есть выжженной земли и огромных потерь своей живой силы.

Это совсем не те темпы, которые были в начале вторжения и удовлетворили бы российскую сторону, учитывая, что ситуация постоянно меняется, и не всегда в пользу России. Враг теряет наступательный потенциал. А дальше остается переход к каким-то другим методам.

Конечно, отдавать захваченные территории враг не собирается. Это классический русский принцип: "обсудим ваше". Сегодняшняя позиция России – они должны остаться по меньшей мере там, где они есть. Кроме того, они могут проявить "жест доброй воли" и отвести войска из тех мест, которые они не могут удержать. Но это точно не будет жест доброй воли или какой-нибудь компромисс.

– Врагу сейчас не нужна оперативная пауза?

– Если наступающая воюющая сторона объявляет об оперативной паузе, другая сторона сразу на это соглашается. Обе стороны истощены и вынуждены остановиться.

Риск оперативной паузы заключается в том, что если атакующая сторона ее объявляет – обычно, обороняющаяся сторона не может ставить оборону на паузу – тогда возникает риск перехвата инициативы обороняющейся стороной. Ни в коем случае Россия не хочет этого допустить.

Поэтому если они приостановили активность наступательных атакующих действий, то постараются компенсировать это нанесением ударов как по линии непосредственного столкновения, так и по объектам в глубине территории противника, необязательно по военным объектам.

Оперативная пауза, которую Россия взяла для себя, будет компенсироваться. Нельзя говорить о понижении интенсивности боевых действий. Просто они будут происходить иными способами и на других площадках.

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