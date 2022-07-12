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Лукашенко начал рассказывать, откуда Запад «готовит нападение» на Россию

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  • 12.07.2022, 14:05
  • 13,428
Лукашенко начал рассказывать, откуда Запад «готовит нападение» на Россию

Диктатор продолжает бредить.

Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что Запад готовится "напасть" на Россию. И якобы через территорию Беларуси и Украины.

Об этом сообщает БелТА.

"В последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, история повторяется - через Украину и через Беларусь", - сказал Лукашенко.

Отметим, ранее белорусский диктатор уже "прославился" своей известной фразой про " покажу откуда готовилось нападение на Беларусь", которая уже стала известным мемом.

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