Исследователи рассказали на чем строятся все антинаучные убеждения 6 12.07.2022, 14:10

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Как с ними бороться?

Авторы изучили антинаучные установки и убеждения, чтобы понять, как с ними бороться, пишет «Хайтек».

По словам авторов, антинаучные убеждения строятся на четырех основаниях:

Мнение, что научным источникам нельзя доверять;

Человек считает себя частью общества, которое придерживается антинаучных взглядов;

Научные данные противоречат текущим убеждениям человека;

Несоответствие между тем, как преподносится сообщение, и стилем мышления человека.

«Все четыре факта показывают то, что происходит, когда научная информация противоречит сложившемуся образу мышления», — сказал Ричард Петти, профессор психологии в университете штата Огайо.

По его словам, людям трудно справиться с такими конфликтами, поэтому им просто легче отвергнуть научную информацию. Отчасти, считают исследователи, это связано с ростом популярности соцсетей, где люди могут получить свою собственную версию произошедшего факта.

Но авторы указывают на другой фактор: рост популярности и важности политической идеологии: она также влияет на то, как люди воспринимают научные исследования.

Один из способов противостоять антинаучной точке зрения — это распространять информацию, которая учитывает разные мнения.

«В таких сообщениях автор должен признать, что у другой стороны есть обоснованные опасения, но важно донести, почему научная позиция предпочтительнее», — объяснили авторы.

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