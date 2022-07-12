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HIMARS в действии: появилась новая карта уничтоженных ВСУ военных баз РФ

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  • 12.07.2022, 14:20
  • 3,680
HIMARS в действии: появилась новая карта уничтоженных ВСУ военных баз РФ

Кроме Донбасса, поражены базы врага на территории Запорожской и Херсонской областей.

Украинские защитники устроили целую серию взрывов на складах боеприпасов и в воинских частях российских оккупантов на временно захваченных территориях. Больше всего "салютов" зафиксировали в ОРДЛО.

Об этом свидетельствует обновленная карта уничтоженных баз оккупантов, которую 12 июля обнародовало «Еспресо». На ней показаны удары ВСУ по оккупантам со 2 по 11 июля.

Отмечается, что процесс уничтожения складов врага активизировался после поступления в Украину западного вооружения от партнеров. В частности, хороший результат показали высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS.

Кроме Донбасса, поражены были также базы врага на временно оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что HIMARS уже поменяли правила игры в войне с Россией.

РСЗО HIMARS – это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Дальность поражения – от 2 до 300 км. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные ракеты вставляются в пусковую установку сразу по 6 штук в специальных пеналах.

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