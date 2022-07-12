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Синоптики рассказали, когда из Беларуси уйдет дождливый циклон «Зельда»

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  • 12.07.2022, 14:26
  • 3,608
Синоптики рассказали, когда из Беларуси уйдет дождливый циклон «Зельда»
Фото: charter97.org

13 июля страна все еще будет находиться во власти ливней и гроз.

В Беларуси продолжает хозяйничать циклон «Зельда», как его нарекли немецкие метеорологи, сообщает «Комсомолка».

12 июля страну начали заливать дожди, а дневная температура понизилась до 15 градусов.

В среду, 13 июля, циклон будет медленно смещаться в юго-восточном направлении. На большей части территории страны пройдут сильные дожди с грозами. В отдельных районах сохранится сильный порывистый ветер до 15-20 м/с.

Температура воздуха в основном будет на 2-5 градусов ниже климатической нормы - 14-20 градусов, на западе теплее - до 23.

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