Под Мелитополем горит еще одна база оккупантов 2 12.07.2022, 14:43

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Именно туда захватчики перевезли военную технику после ударов по базе в районе аэродрома.

По информации местных жителей, в поселке Мирное Мелитопольского района горит захваченная оккупантами база военной части ГСЧС.

Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе», — написал он.

Федоров отметил, что жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов виден густой черный дым.

Издание РИА Мелитополь сообщает, что также слышны звуки разрывающихся боеприпасов и отлеты в сторону Запорожья. А возле военной части в Мелитополе раздаются автоматные очереди.

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