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«Главный девиз киприотов по жизни — потихоньку»

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  • 12.07.2022, 14:42
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«Главный девиз киприотов по жизни — потихоньку»

Белоруска рассказала о том, как ей живется на Кипре.

О том, каково переехать жить на остров, если ты уроженец Беларуси, сложно ли привыкнуть к менталитету киприотов и особенностям их домов, магазинов и транспорта, «АиФ» рассказала белоруска Владислава Шибун, которая живет на Кипре в городе Лимасол.

Погода, язык, отношение к жизни

- Остров, на который мы переехали, находится в Средиземном море. Больше всего меня здесь привлекает климат – очень длинное лето и короткая, мягкая зима. Большинство дней в году солнечные. Дожди идут преимущественно в зимние месяцы, после чего весь остров зеленеет и зацветает. Зато лето достаточно жаркое и сухое, изнуряющая жара в основном в июле и августе. Тем, кто не любит жару, но не планирует в эти месяцы уезжать с острова, можно отправиться в горы Троодос, где температура всегда на 5-10 градусов ниже, чем на побережье. Также в горах зелено даже летом, чего не скажешь о прибрежных регионах. Зимой в горах лежит снег и можно посетить горнолыжный курорт.

Главный девиз киприотов по жизни - «сига-сига», что означает «тихо-тихо, потихоньку». Киприоты любят ощущение жизни в полной мере, они никуда не спешат, что может очень удивлять и даже злить человека, который только приехал из другой страны и больших городов, где все привыкли куда-то торопиться и бежать. Если вам что-то нужно, то лучше просить киприота сделать прямо сейчас, тогда, возможно, вы получите это за короткий срок. Если же вы услышите в ответ местное «завтра», то это вполне может означать «никогда».

Достаточно сложным для изучения оказался местный язык (государственный язык Кипра – греческий). Выручает то, что здесь очень высокий уровень знания английского среди населения. Также большая русскоязычная диаспора, что значительно упрощает адаптацию на новом месте.

КУХНЯ

На Кипре преобладает греческая кухня. Также Кипр - регион, где распространена средиземноморская диета, благодаря которой киприоты находятся в пятёрке стран по самой большой продолжительности жизни во всем мире. Однако в последнее время данная тенденция отходит на второй план из-за большого распространения фастфуда среди молодежи. И все равно на Кипре сохраняется много продуктов высокого качества. Здесь всегда свежие овощи и фрукты, многообразие рыбы и морепродуктов. Большое количество местных рынков, фруктовых лавок, заполненных разнообразной местной продукцией. Кстати, здесь легко найти привычные для белорусов продукты! Есть даже магазины со знакомыми названиями, такие как «Славянка» и пр.

ЦЕНЫ

Как и в любой стране, на Кипре есть не только плюсы, но и минусы. Здесь нет развитой инфраструктуры в привычном для Европы понимании. Но при этом жить достаточно дорого, особенно в городах на побережье.

Недостатков островной жизни не избежать. Это высокие цены из-за трудностей доставки, очень большие сроки поставок. Многих вещей здесь нет, и ждать их приходится порой несколько месяцев.

Активно развивается на острове IT-сфера, в результате чего сюда начали переезжать иностранные программисты. Это влечет за собой дополнительный рост цен на недвижимость - как на покупку, так и на аренду.

ЖИЛЬЕ И ТРАНСПОРТ

В домах на Кипре нет центрального отопления, поэтому зимой в помещениях достаточно холодно и сыро. Киприоты привыкли одеваться в тёплую одежду дома, что весьма непривычно для белорусов, большинство из которых зимой дома носят майки. Жилье можно отапливать с помощью электроприборов, кондиционеров, тёплых полов, но нужно учитывать, что счёт на электроэнергию тоже придёт на круглую сумму. Для подогрева воды активно используются солнечные панели, установленные на крышах домов.

К чему еще сложно привыкнуть, так это к режиму работы государственных учреждений и магазинов, так как многие из них открыты только до 13-14 часов дня.

На острове не особо развита транспортная инфраструктура, поэтому наличие автомобиля является необходимостью. Но и тут не обойдется без минусов – из-за того, что практически у каждого на острове есть автомобиль, в городах образуются пробки в часы пик, потому что узкие улицы не рассчитаны на такое огромное количество автомобилей.

СЕМЬЯ

Как по мне, Кипр - комфортное место для жизни с детьми, мы с мужем воспитываем дочку, и ей здесь очень нравится. Кстати, папы-киприоты вовлечены в процесс воспитания детей. Вечером на детских площадках можно увидеть большее количество пап с детьми, нежели мам.

Жители острова всегда ставят семью и родственные связи на первое место. Знаменитые киприотские свадьбы проходят с очень большим количеством гостей, численность которых иногда доходит до нескольких тысяч. Длиться такая свадьба тоже может несколько дней или неделю.

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