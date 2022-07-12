Разогнавшаяся инфляция съедает доходы белорусов 12.07.2022, 14:48

Годовая инфляция в июне разогналась почти до 18%.

В Беларуси не будут за июнь повышать минимальную зарплату. Этот показатель составит 480 рублей 96 копейки, сообщает Минтруда. В ведомстве не уточняют, по каким-то причинам не проиндексировали минималку, пишет zerkalo.io

В последний раз минимальную зарплату в Беларуси проиндексировали в апреле из-за разогнавшейся инфляции. Ее увеличили до 480,96 рубля. Это зарплата до уплаты налогов, после вычета подоходного налога и страховых взносов в ФСЗН на руки человек получает 413,63 рубля.

Минимальная зарплата — это самый низкий допустимый законом размер оплаты труда наемного работника, который трудится на ставку и выполняет обязанности в полном объеме.

В ведомстве не уточняют, по каким-то причинам не проиндексировали минималку за июнь. Однако ее увеличение, как правило, привязано к уровню инфляции.

Напомним, годовая инфляция в июне разогналась почти до 18% (данные к аналогичному периоду прошлого года). При этом за шесть месяцев этого года — январь-июнь — инфляция составила 13,1%.

На фоне разогнавшейся инфляции падают реальные доходы населения, в том числе пенсии.

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