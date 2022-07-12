закрыть
12 июля 2022, вторник, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разогнавшаяся инфляция съедает доходы белорусов

  • 12.07.2022, 14:48
Разогнавшаяся инфляция съедает доходы белорусов

Годовая инфляция в июне разогналась почти до 18%.

В Беларуси не будут за июнь повышать минимальную зарплату. Этот показатель составит 480 рублей 96 копейки, сообщает Минтруда. В ведомстве не уточняют, по каким-то причинам не проиндексировали минималку, пишет zerkalo.io

В последний раз минимальную зарплату в Беларуси проиндексировали в апреле из-за разогнавшейся инфляции. Ее увеличили до 480,96 рубля. Это зарплата до уплаты налогов, после вычета подоходного налога и страховых взносов в ФСЗН на руки человек получает 413,63 рубля.

Минимальная зарплата — это самый низкий допустимый законом размер оплаты труда наемного работника, который трудится на ставку и выполняет обязанности в полном объеме.

В ведомстве не уточняют, по каким-то причинам не проиндексировали минималку за июнь. Однако ее увеличение, как правило, привязано к уровню инфляции.

Напомним, годовая инфляция в июне разогналась почти до 18% (данные к аналогичному периоду прошлого года). При этом за шесть месяцев этого года — январь-июнь — инфляция составила 13,1%.

На фоне разогнавшейся инфляции падают реальные доходы населения, в том числе пенсии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин