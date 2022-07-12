За евро дают один доллар: бежать ли белорусам в обменники? 12.07.2022, 14:59

На валютном рынке впервые за 20 лет произошло уникальное событие.

На глобальных валютных рынках произошло историческое событие – впервые за последние 20 лет евро и доллар сравнялись в цене. Кто от этого выиграет, а кто проиграет, и стоит ли бежать в обменники, чтобы избавится от сбережений в евро, читайте в нашем разборе ситуации.

Сразу оговоримся – истина как всегда посередине, пишет myfin.by.

Для тех, кто держал и держит сбережения в долларах США сейчас праздник, потому что в пересчете на евро их объем вырос примерно на 10–15% по сравнению с началом года.

У кого «кубышка» сформирована в евро – ситуация противоположная. Если кто-то собирал средства для крупной покупки в евро, то в силу того, что недвижимость и авто в Беларуси чаще всего номинируются в долларах США, ситуация не самая приятная.

Но в любом случае это не критично и, как показывает опыт, после спада наступает рост. Вопрос лишь в том, когда это случится.

Кто виноват в падении евро?

Причина, по которой евро ушло в такое глубокое пике, кроется в опасениях замедления экономики еврозоны, которые иллюстрируются инфляционными показателями.

Текущее значение CPI (индекс роста цен) в июне 2022 года достигло максимума за всю историю еврозоны в 8,6% в годовом исчислении.

Среди стран ЕС есть свои анти-рекордсмены – инфляция в Эстонии в июне подскочила до 22%, в Литве – до 20,5%, в Латвии – до 19%.

Впрочем, инфляционная картина в большинстве развитых странах также не радует. Но в США при этом ФРС провела уже четыре этапа повышения процентной ставки. Причем последний раз, 15 июня, ФРС подняла ставку на рекордные 0,75%.

Судя по протоколам заседания монетарного комитета, опубликованным на прошлой неделе, американский регулятор сохраняет воинственную риторику и намерен на ближайшем заседании 27 июля сделать еще один шаг в сторону увеличения процентной ставки. На этом фоне рейтинговое агентство Fitch даже изменило суверенный рейтинг США с «ААА» «негативный» до «стабильного».

Европейский Центробанк до сих пор сохраняет выжидательную позицию в стиле «а может само рассосется…».

По гамбургскому счету позиция европейского регулятора понятна.

Причины, которые вызвали сегодняшнюю инфляцию, рано или поздно нивелируются. Это рост цен на энергоносители, нарушение логистических цепочек, дефицит компонентов для промышленности и политический кризис в Европе.

А повышение процентной ставки приведет к росту стоимости кредита. И, как вариант, перед не самыми благополучными странами еврозоны – Грецией, Испанией, Португалией и Италией может вновь замаячить призрак дефолта. Да и в самой благополучной Германии экономика далека от идеала на фоне запредельных цен на газ и отрицательного баланса внешней торговли. Впервые за много лет импорт в Германию превысил экспорт, что также влияет на курс евро.

Что будет с евро дальше?

С большой долей вероятности на какое-то время произойдет отскок от паритета немного вверх, поскольку на весьма важный уровень в EUR/USD 1,0000 ложится огромный объем стоп-лоссов на внебиржевом рынке форекс. Не исключено, что при тестировании паритета последует череда маржин-коллов и принудительных закрытий позиций. После этого пара EUR/USD может вернуться к уровню 1,0100, где будет развиваться в боковом тренде до ближайшего заседания монетарного комитета ЕЦБ 21 июня 2022 года. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от решения регулятора и статистики по инфляции в США, публикация которой запланирована на 13.07.2022 в 15:30 мск.

При любом раскладе бежать в обменники и менять евро на доллары ни к чему, ведь покупательная способность евровалюты не снижается, а тренды имеют свойство разворачиваться.

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