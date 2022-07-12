В Кремле «угрожалка треснула» Константин Машовец

12.07.2022, 14:50

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Константин Машовец

Фото: Главред

Что значит приказ Зеленского об освобождении Юга.

Зачем Зеленский "приказал освободить Юг"?

Зачем Министр обороны Украины озвучил в публичной плоскости этот приказ?

Хотят предупредить врага?

В некотором смысле, да, хотят.

Причем, не только врага, но и наших союзников и партнеров.

Дело вот в чем...

В течение предыдущей недели из Кремля очень настоятельно "советовали" Украине и ее союзникам подумать о возможности переговоров "по окончанию войны" с "фиксацией результатов специальной военной операции". Делалось это достаточно своеобразно, при помощи стратегической ИпСО.

Под общим названием "а мы еще и не начинали".

Главный посыл:

"Мы могучая сила, затраченное время и размер потерь для нас неважны. Мы будем поглощать всю Украину, кусок за куском, как удав постепенно ее переваривая, пока не поглотим ее до конца, до самой польской границы. Сопротивляться этому, пускай медленному и затратному, но неумолимому давлению - бесполезно. Лучше сдаться здесь и сейчас, сразу всем, всей Украине. Если надо, мы соберем миллионную орду, пойдем на любые жертвы и потери, но своего добьемся".

Это если вкратце, так сказать, тезисно о том, в чем всю прошлую неделю пытался убедить Кремль "все прогрессивное мировое сообщество" и в первую очередь саму Украину. В своей упертости и маньячизме.

Начал эту стратегическую ИпСО сам бункерный долб**б лично. А подхватила и продолжила буквально вся российская шобла, имеющая отношение к так называемому "внешнему информационному влиянию" - от спецслужб, до всяких там информационных фриков "на доверии".

А уж в разных пабликах и информационных каналах весь этот психиатрический бред Кремля просто зафонтанировал, что твоя нефть в песках Аравии. Например, "телега" аж переполнилась всякими "аналитеГАМИ" по поводу "перспектив окончания сво". Все эти "политджойстики", "шпионы, которым никто не пишет" и прочие "генералы свр", аж из кожи вон повыпрыгивали, транслируя одну простую мысль - "бойтесь, соглашайтесь ибо он не остановится".

Вывод, к которому Кремль подталкивал ВПР Украины и ее союзников с помощью этой ИпСО был однозначен - вам лучше сейчас "согласится на то, что у вас осталось", нежели продолжать, гарантированно лишившись всего в будущем.

Мы, мол, не остановимся и "за ценой не постоим". А наш, кремлевский бульдозер (ну или каток, если хотите) "все задавит", и его ничто не способно остановить, если вы не согласитесь.

Страшно?

Лично мне - не очень.

Оказалось, что военно-политическому руководству Украины, после слов ее Министра обороны о приказе Верховного "освободить Юг" тоже.

Да, уважаемые читатели, я думаю, что вся эта история с "приказом Верховного освободить Юг" есть ничем иным, как ответом Украины на долбо**ское "а мы еще и не начинали".

И думать так мне позволяют несколько нюансов:

- Приказ начать освобождение оккупированных территорий нашей страны на Юге в политическом отношении означает, что руководство нашей страны не собирается - ни останавливаться, не соглашаться на "нынешнюю ситуацию". Собственно, это такой ответ Кремлю - ну, попробуй, начни.

- С военной точки зрения, очевидно, что наше руководство не верит ни в "многомилионные орды", ни в способность Кремля, на протяжении какого-либо продолжительного времени изображать из себя "тупой, но упертый" дорожный механизм. А главное - в его способность "эффективно давить и укатывать асфальт". Другими словами, нашим военным поставлена определенная задача, которая объективно хоронит все планы Кремля в Украине. Где, как и в какой форме этот приказ будет выполнен - решат сами украинские военные. Но если задача поставлена, значить они ее выполнят.

- Во внешнеполитическом контексте, для наших союзников это означает, что никаких "промежуточных соглашений" с Кремлем априори быть не может. Дайте нам достаточно оружия, и мы устроим Кремлю в Украине тотальную утилизацию его военной мощи и создадим предпосылки для переформатирования самой России.

Резюмируем.

Угрожают слабые и немощные.

Лишь сильные делают и добиваются, молча, без лишних угроз.

Если в Кремле уже стали угрожать, аппелируя к нашей логике, то, судя по всему, угрожалка у них таки треснула...

Константин Машовец, "Фейсбук"

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