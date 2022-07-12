Младенец активистов Анастасии и Дмитрия Дашкевичей может попасть в колонию 12.07.2022, 15:08

Режим мстит семье белорусских патриотов.

Для Дмитрия и Анастасии Дашкевичей прокурор запросил по 1,5 года колонии каждому. Но у пары четверо несовершеннолетних детей, младший сын Даниил вообще родился месяц назад. Правозащитники уже заговорили о возможности появления в Беларуси первого политзаключенного-младенца.

Могут ли Анастасию, которая только родила, отправить за решетку, и что тогда будет с детьми?

Правила содержания несовершеннолетних в неволе в Беларуси регулируются 95-й статьей Уголовно-исполнительного кодекса. Для детей, родители которых содержатся в местах лишения свободы, организуются специальные дома ребенка.

Согласно кодексу, в таких домах создаются «необходимые условия для нормального проживания и развития» (для беременных и кормящих матерей правилами предусмотрены дополнительные передачи и посылки, медицинская помощь в послеродовой период).

Осужденные женщины могут встречаться с детьми до трех лет в свободное от работы время. Также матери могут позволить проживать вместе с малышом прямо в доме ребенка. Но стоит отметить, что нередко дети при колонии являются дополнительным предметом для манипуляций и давления на заключенных со стороны администрации — комментирует «Нашай Ніве» сведущий человек, знакомая которого родила в колонии: «Свиданий с ребенком могут лишить за любую «провинность».

Еще один разрешенный с согласия матери вариант — передача детей сразу родственникам либо в органы опеки.

В ситуации с семьей Дашкевичей сценарий с Даниилом, который будет жить в доме ребенка, не исключен.

«Конечно, в Уголовном кодексе есть ряд «иных мер уголовной ответственности»: отсрочка исполнения наказания, условное назначение, отсрочка для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Но при отсутствии правовых подходов результат может быть любой, и Анастасию действительно могут отправить в колонию», — комментирует юрист Павел Сапелко.

«Хотя просто само наказание в виде лишения свободы по 342-й статье — это преступление. Во-первых, потому что нарушает право на мирное собрание, во-вторых, потому что по менее тяжкому составу преступления обосновать назначение такого наказания лицу без судимости можно только какими-то исключительными обстоятельствами, касающимися плохой характеристики личности обвиняемого/ой, обстоятельств правонарушения».

Что касается еще трех несовершеннолетних детей Дашкевичей, то в случае, если родителей отправят в колонию, их могут передать под опеку родных или государства (в детский дом или в другие формы устройства типа приемных семей). После отбытия срока заключения семья сможет воссоединиться вновь.

Напомним, Дашкевичей судят по 342-й статье УК за участие в одном из маршей в августе 2020 года. Дмитрий находится в заключении с 23 марта. Приговор по их делу должен быть вынесен 14 июля. Его озвучит судья Татьяна Пирожникова.

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