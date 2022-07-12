Раскрыта схема хищения денег в российской армии 9 12.07.2022, 15:14

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фото: reuters

Родственники ликвидированных в Украине оккупантов не могут получить компенсацию от властей РФ.

Кто-то сидит на схемах по закупке топлива в армию, другие российские командиры экономят боеприпасы, чтобы потом их продать и заработать денег.

Журналисты проекта УНИАН FreeДом разузнали, кто разворовывает деньги, которые Россия выделяет на обеспечение своих солдат.

Оказывается, командиры на местах фальсифицируют данные о проведении боевых задач.

Они на бумаге дорисовывают количество личного состава, чтобы получить дополнительные боевые выплаты за вымышленных бойцов.

Деньги за каждого солдата, который якобы принимал участие в наступлении, командиры берут себе в карман. Как говорит политолог Олег Лесной, эта схема - основа российской армии.

Журналисты отмечают, что схема с фальсификацией данных личного состава далеко не единственная воровская схема в русской армии, которую практикуют местные командиры.

Кто-то сидит на схемах по закупке топлива в армию, другие российские командиры экономят боеприпасы, чтобы потом их продать и заработать денег.

"Большинство российских солдат, которые хотели заработать денег в Украине, теперь только мечтают вернуться домой живыми. Они напуганы огромными потерями среди сослуживцев", - говорится в сюжете.

Многие российские военные сами наносили себе увечия, цель таких действий - сорвать куш, ведь вначале полномасштабной войны российская власть обещала по 3 млн рублей каждому раненому. Но сейчас эти выплаты отменили.

"Из-за большого количества самострелов среди российских солдат ранения разделили на легкие и тяжелые. И реально получить то, за чем приехали, могут только те, кто навсегда остался инвалидом", - узнали журналисты.

А родственники ликвидированных в Украине российских солдат также не могут получить деньги от властей РФ.

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