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Ученые рассказали, как ген неандертальцев влияет на прием некоторых препаратов

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  • 12.07.2022, 15:16
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Ученые рассказали, как ген неандертальцев влияет на прием некоторых препаратов

Cовременные европейцы и азиаты носят 1-2% генома неандертальцев.

Группа ученых из Германии и Швеции выяснила, что почти каждый пятый человек рискует стать жертвой передозировки лекарств из-за неандертальских генов, замедляющих способность организма выводить токсины, пишет «Вокруг света».

Как известно, неандертальцы не являются прямыми предками современных людей, однако они скрещивались с кроманьонцами, поэтому современные европейцы и азиаты носят 1-2% генома неандертальцев.

В новой работе ученые выделили сегменты древних ДНК, несущих два фермента Р450, которые отвечают за выведение из организма ряда препаратов, включая антикоагулянт варфарин, противоэпилептический фенитоин и обезболивающее ибупрофен.

Варианты этих генов встречаются почти у 20% современных европейцев. Поэтому ученые рекомендуют подбирать для них индивидуальную дозировку препаратов на основе генетических тестов. Таким образом можно избежать неприятных последствий передозировки и отравления, предупреждают авторы исследования.

По словам ученых, это открытие относится к тем редким случаям, когда связи с древними родственниками оказывают непосредственное влияние на современную терапию.

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