«Когда увидела первый результат, меня просто начало трясти»4
- 12.07.2022, 15:25
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Рассказ девушки из Лиды, которая набрала 300 баллов по трем предметам на ЦТ.
Анастасия Бильдь из Лиды получила по 100 баллов по трем предметам ЦТ, ее средний балл аттестата — 10. Кажется, в эту вступительную кампанию конкурентов у девушки нет: ее балл — 400 из возможных 400. Журналист Onlíner поговорила с Анастасией о подготовке к тестированию, ожиданиях и волнении, а также о том, куда лидчанка собирается поступать.
Анастасия — звезда нынешней вступительной кампании, о ней пишут все медиа страны. Девушка говорит, что со вчера (после того как узнала последний результат — по физике) в ее Instagram и в личку во «ВКонтакте» приходит масса сообщений от незнакомых людей: они поздравляют абитуриентку и желают ей успехов.
Лидчанка сдавала централизованное тестирование по белорусскому языку, математике и физике. Говорит, эти предметы получалось изучать лучше остальных. Она признается, что не совсем верила в максимальный результат, хотя к экзаменам по некоторым предметам начала готовиться уже в десятом классе.
— Я рассчитывала, что будут высокие баллы, но чтобы так! — начинает абитуриентка.
Сдавать белорусский, а не русский язык на ЦТ она решила благодаря своей классной руководительнице, которая привила интерес к предмету и хорошо готовила школьников к экзаменам по нему. Также, считает Анастасия, сдавать белорусский на ЦТ проще, чем второй государственный язык.
— По белорусскому языку я начала готовиться еще в десятом классе: ходила на факультатив, где мы уже готовились именно к ЦТ. По физике стала готовиться с лета перед одиннадцатым классом — тогда я пошла к репетитору, занятия проходили раз в неделю, а перед самим экзаменом мы решали тесты каждый день, — рассказывает лидчанка.
К тестированию по математике девушка практически не готовилась, потому что выигрывала олимпиады по этому предмету: уже был неплохой бэкграунд. Иногда Анастасия решала тесты дома. Несмотря на такую активность, абитуриентка уверяет: время отдыхать у нее было.
— Зубрежка — это не мое, — говорит она.
Еще в десятом классе Анастасия пошла сдавать репетиционное тестирование. По белорусскому языку она тогда набрала около 75, по математике — 76 и 86 баллов. В одиннадцатом классе результаты РТ по языку держались на уровне 80 баллов, поэтому в мае девушка сделала упор на подготовку именно по этому предмету. А вот на этапах РТ по физике был очевидный прогресс — 80, 87 и 95 баллов. Но по математике все оказалось не таким предсказуемым: 80, 100 и 91 балл.
— Я рада, что на третьем этапе сдала на 91, потому что проанализировала свои ошибки — они были по невнимательности, — вспоминает девушка.
В дни ЦТ, несмотря на отличную подготовку, абитуриентка волновалась. Она решала каждый тест примерно за полтора часа, а потом тщательно проверяла все ответы, чтобы случайно не поставить крестик не в то окошко или не допустить еще какой обидной описки. В тесте по белорусскому языку у девушки было одно сомнение в задании с фразеологизмами, но она решила оставить вариант, который сразу показался правильным.
— Хотела сразу после теста позвонить своей учительнице и уточнить несколько моментов, но как только вышла из аудитории, все забыла, — смеется девушка.
В задаче по физике у Анастасии был один спорный момент в части Б, но после экзамена репетитор развеял сомнения.
— Но я все равно по каждому предмету сомневалась — мало ли, всякое бывает, — признается лидчанка. — Но когда увидела первый результат, меня просто начало трясти, я сразу отправила результат учительнице и маме.
Вторая сотня тоже сильно осчастливила девушку, а вчера, в ее день рождения, пришел последний результат — по физике. И тоже 100. За успешную сдачу экзаменов родители подарили Анастасии новый телефон, а сейчас она просто ждет старта подачи документов — 18 июля. Лидчанка планирует учиться в БГУИР на факультете компьютерных систем и сетей.
— Год назад я попала в детский технопарк и там поняла, что определилась с выбором профессии. Очень рада, что могу не беспокоиться насчет поступления, — говорит девушка.
О своем будущем после окончания университета Анастасия еще не думала, но верит, что у нее все сложится хорошо.