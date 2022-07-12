«Когда увидела первый результат, меня просто начало трясти» 4 12.07.2022, 15:25

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Анастасия Бильдь

Рассказ девушки из Лиды, которая набрала 300 баллов по трем предметам на ЦТ.

Анастасия Бильдь из Лиды получила по 100 баллов по трем предметам ЦТ, ее средний балл аттестата — 10. Кажется, в эту вступительную кампанию конкурентов у девушки нет: ее балл — 400 из возможных 400. Журналист Onlíner поговорила с Анастасией о подготовке к тестированию, ожиданиях и волнении, а также о том, куда лидчанка собирается поступать.

Анастасия — звезда нынешней вступительной кампании, о ней пишут все медиа страны. Девушка говорит, что со вчера (после того как узнала последний результат — по физике) в ее Instagram и в личку во «ВКонтакте» приходит масса сообщений от незнакомых людей: они поздравляют абитуриентку и желают ей успехов.

Лидчанка сдавала централизованное тестирование по белорусскому языку, математике и физике. Говорит, эти предметы получалось изучать лучше остальных. Она признается, что не совсем верила в максимальный результат, хотя к экзаменам по некоторым предметам начала готовиться уже в десятом классе.

— Я рассчитывала, что будут высокие баллы, но чтобы так! — начинает абитуриентка.

Сдавать белорусский, а не русский язык на ЦТ она решила благодаря своей классной руководительнице, которая привила интерес к предмету и хорошо готовила школьников к экзаменам по нему. Также, считает Анастасия, сдавать белорусский на ЦТ проще, чем второй государственный язык.

— По белорусскому языку я начала готовиться еще в десятом классе: ходила на факультатив, где мы уже готовились именно к ЦТ. По физике стала готовиться с лета перед одиннадцатым классом — тогда я пошла к репетитору, занятия проходили раз в неделю, а перед самим экзаменом мы решали тесты каждый день, — рассказывает лидчанка.

К тестированию по математике девушка практически не готовилась, потому что выигрывала олимпиады по этому предмету: уже был неплохой бэкграунд. Иногда Анастасия решала тесты дома. Несмотря на такую активность, абитуриентка уверяет: время отдыхать у нее было.

— Зубрежка — это не мое, — говорит она.

Еще в десятом классе Анастасия пошла сдавать репетиционное тестирование. По белорусскому языку она тогда набрала около 75, по математике — 76 и 86 баллов. В одиннадцатом классе результаты РТ по языку держались на уровне 80 баллов, поэтому в мае девушка сделала упор на подготовку именно по этому предмету. А вот на этапах РТ по физике был очевидный прогресс — 80, 87 и 95 баллов. Но по математике все оказалось не таким предсказуемым: 80, 100 и 91 балл.

— Я рада, что на третьем этапе сдала на 91, потому что проанализировала свои ошибки — они были по невнимательности, — вспоминает девушка.

В дни ЦТ, несмотря на отличную подготовку, абитуриентка волновалась. Она решала каждый тест примерно за полтора часа, а потом тщательно проверяла все ответы, чтобы случайно не поставить крестик не в то окошко или не допустить еще какой обидной описки. В тесте по белорусскому языку у девушки было одно сомнение в задании с фразеологизмами, но она решила оставить вариант, который сразу показался правильным.

— Хотела сразу после теста позвонить своей учительнице и уточнить несколько моментов, но как только вышла из аудитории, все забыла, — смеется девушка.

В задаче по физике у Анастасии был один спорный момент в части Б, но после экзамена репетитор развеял сомнения.

— Но я все равно по каждому предмету сомневалась — мало ли, всякое бывает, — признается лидчанка. — Но когда увидела первый результат, меня просто начало трясти, я сразу отправила результат учительнице и маме.

Вторая сотня тоже сильно осчастливила девушку, а вчера, в ее день рождения, пришел последний результат — по физике. И тоже 100. За успешную сдачу экзаменов родители подарили Анастасии новый телефон, а сейчас она просто ждет старта подачи документов — 18 июля. Лидчанка планирует учиться в БГУИР на факультете компьютерных систем и сетей.

— Год назад я попала в детский технопарк и там поняла, что определилась с выбором профессии. Очень рада, что могу не беспокоиться насчет поступления, — говорит девушка.

О своем будущем после окончания университета Анастасия еще не думала, но верит, что у нее все сложится хорошо.

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