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Ставки сделаны, Путин вступил в решающую стадию войны

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  • 12.07.2022, 15:30
  • 17,136
Ставки сделаны, Путин вступил в решающую стадию войны
Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский — о ближайших целях Кремля.

Ближайшей целью Путина в войне против Украины будет Славянск. А параллельно с этим ВСУ продолжают свое контрнаступление на Юге и не скрывают своих намерений освободить Херсон.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, ставки уже сделаны – это российские намерения взять Славянск против украинских планов по освобождению Херсона.

Это, по мнению публициста, и станет решающей стадией войны. Ведь освобождение Юга вместе с Херсоном повлечет за собой огромный психологический шок в России. Это коснется как глубинного "телевизионного" народа, ведь российские пропагандисты будут вынуждены "засунуть языки в одно место", так и высших чинов. В частности, безусловно, потеря контроля над Херсоном произведет очень серьезное впечатление "в бункере".

"Опущенный пахан – уже не пахан в таких ситуациях", – говорит Пионтковский о Путине.

Поэтому публицист считает перспективу в войне на ближайшие полтора месяца именно такой – Херсон или Славянск. "Мы с вами, конечно, убеждены, что Херсон. А Путин все еще почему-то надеется, что Славянск", – подытожил он.

Кроме того, Пионтковский даже предположил, когда именно украинские силы освободят Херсон. Он считает, что это произойдет во второй половине августа и станет началом драматического периода падения России.

Ресурсов, а именно личного состава для проведения дальнейших наступательных операций у Путина нет. Для него важно взять Славянск, но для этого не хватает качественных резервов. Чтобы получить их, нужно провести мобилизацию, а этого российский диктатор сделать не может.

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