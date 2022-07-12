Военные РФ «сливают» информацию о своих подразделениях 8 12.07.2022, 15:44

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На это идет даже офицерский состав.

Российский оккупант в разговоре с подругой пожаловался, что многие солдаты Кремля сливают Вооруженным силам Украины информацию о размещении своих же войск в обмен на оплату. На это идет даже офицерский состав. Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко опубликовал аудиоперехват разговора.

Так стало известно о полковнике, который "слил" размещение целой роты подчиненных. У него на счету нашли 17 миллионов долларов или рублей.

"Здесь уже неоднократно такие случаи. Короче, сливают информацию", – рассказал собеседнице оккупант.

В то же время он отметил, что его подразделение более трех недель находится под обстрелами ВСУ. По его словам, не было ни дня, чтобы в их стороне не упал снаряд.

Однако его подругу это мало интересует. Для нее большее значение имеет ситуация в США, где сейчас якобы "голод и холод". И это при том, что на дворе лето и жаркая погода.

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