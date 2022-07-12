«Выездные визы» Лукашенко 7 Леонид Невзлин

12.07.2022, 16:07

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Кремлевский режим перенимает репрессивные практики белорусского диктатора.

В Беларуси готовятся принять закон, запрещающий выезд из страны, "если это противоречит национальным интересам". В России о таких мерах еще только поговаривают. Тут надо помнить, что по части репрессий против своего населения кремлевский режим наблюдает за Александром Лукашенко и перенимает самые успешные практики. С некоторым запозданием, конечно.

Путин внимательно следит за тем, как репрессивные меры сработают в Беларуси – и только потом крутит гайки в России. Сейчас и момент подходящий: под разговоры о необходимости мобилизации можно отменить еще одно достижение прошлой эпохи – свободу въезда и выезда.

И это не про туризм, как может показаться наивному россиянину. Это про право на учебу и работу, право жить одной жизнью со всем нормальным миром. И от безусловности этого права скоро населению России придется отказаться. Хочешь получить работу, например в НХЛ или на турецком курорте, поди, спроси разрешения. Если не получишь – не ерепенься.

Впрочем, тем, кто отказался от права выбирать свою власть, не поддержал тех, кто боролся за право собраний и право свободы слова, не защитил права на частную собственность, кто позволяет власти бомбить мирные города соседней страны, стоит ли горевать по правам, которые только еще собираются отобрать.

Леонид Невзлин, Telegram

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