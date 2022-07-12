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В Минске трое водителей вытолкали с перекрестка застрявший троллейбус с гармошкой

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  • 12.07.2022, 16:28
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В Минске трое водителей вытолкали с перекрестка застрявший троллейбус с гармошкой

Имена столичных титанов неизвестны, но их сила и уверенность впечатляют.

В Минске на пересечении улиц Сурганова и Кузьмы Чорного троллейбус слетел с контактного рельса. Трое водителей Минсктранса голыми руками вытолкали застрявший транспорт с перекрестка, чтобы не создавать пробку, пишет агентство «Минск-Новости».

Один из очевидцев записал процесс на камеру мобильного.

«Имена столичных титанов неизвестны, но их сила и уверенность впечатляют. Пробка на перекрестке постепенно исчезла», — пишут журналисты.

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