В Минске трое водителей вытолкали с перекрестка застрявший троллейбус с гармошкой 9 12.07.2022, 16:28

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Имена столичных титанов неизвестны, но их сила и уверенность впечатляют.

В Минске на пересечении улиц Сурганова и Кузьмы Чорного троллейбус слетел с контактного рельса. Трое водителей Минсктранса голыми руками вытолкали застрявший транспорт с перекрестка, чтобы не создавать пробку, пишет агентство «Минск-Новости».

Один из очевидцев записал процесс на камеру мобильного.

«Имена столичных титанов неизвестны, но их сила и уверенность впечатляют. Пробка на перекрестке постепенно исчезла», — пишут журналисты.

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