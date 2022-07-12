В Минске трое водителей вытолкали с перекрестка застрявший троллейбус с гармошкой

В Минске трое водителей вытолкали с перекрестка застрявший троллейбус с гармошкой9
- 12.07.2022, 16:28
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Имена столичных титанов неизвестны, но их сила и уверенность впечатляют.
В Минске на пересечении улиц Сурганова и Кузьмы Чорного троллейбус слетел с контактного рельса. Трое водителей Минсктранса голыми руками вытолкали застрявший транспорт с перекрестка, чтобы не создавать пробку, пишет агентство «Минск-Новости».
Один из очевидцев записал процесс на камеру мобильного.
«Имена столичных титанов неизвестны, но их сила и уверенность впечатляют. Пробка на перекрестке постепенно исчезла», — пишут журналисты.