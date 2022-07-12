Российские генералы срочно переводят родственников на более «безопасную» службу в Сирии 5 12.07.2022, 16:34

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Они не хотят отправлять своих родственников на войну в Украину.

Представители высшего военного руководства вооруженных сил России пытаются избежать попадания своих родственников, проходящих службу в российской армии, на войну против Украины. Об этом 12 июля сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории Украины, создав новую воинскую часть уровня бригады на территории Херсонской области. Укомплектование офицерских должностей планируется осуществить за счет офицерского состава вооруженных сил России. Впрочем, это вызывает открытое недовольство со стороны кандидатов, которые отказываются от возможной командировки и не хотят перевозить семьи близко к зоне ведения боевых действий", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, российские генералы считают "более безопасным" местом прохождения службы Сирию.

"В 38-й зенитно-ракетной бригаде ВС России более 26 военнослужащих были уволены в связи с отказом участвовать в проведении так называемой "специальной операции". Все они получили запись "предатель родины" в военных документах", – отметили в ГУР Минобороны.

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