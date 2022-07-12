В Украине ликвидировали командира дивизии из Волгограда

В Украине ликвидировали командира дивизии из Волгограда8
- 12.07.2022, 16:59
- 6,240
ВСУ продолжают уничтожать высокопоставленных росийских военачальников.
На фронте в Украине ликвидирован командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии российских оккупантов из Волгограда Алексей Горобец, пишет OBOZREVATEL. Он погиб в результате удара украинских защитников по военной базе на Херсонщине.
Об этом сообщил в Telegram-канале 12 июля офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. "Сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – прокомментировал он.
Напомним, 10 июля стало известно о ликвидации Сергея Кенса – начальника штаба-заместителя командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. По данным знакомых Кенса в соцсетях, его не довезли до госпиталя.
Об уничтожении Кенса, Горобца и еще нескольких офицеров сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он поделился постом, в котором указано, что все они были ликвидированы точным ударом РСЗО HIMARS по оккупантам. Там же погиб и генерал-майор из Симферополя Насбулин.
Информацию о ликвидации подтвердила пропагандистам жена оккупанта. Отмечается, что будет проведена ДНК-экспертиза для опознания тела.