закрыть
12 июля 2022, вторник, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Это Лукашенко образца 2014 года, итог всем известен»

7
  • Айдос Садыков
  • 12.07.2022, 17:21
  • 8,688
«Это Лукашенко образца 2014 года, итог всем известен»

Как выглядит попытка Токаева замаскировать помощь Путину.

Что происходит между Кремлем и Нур-Султаном?

На самом деле между нынешним диктаторскими режимами Казахстана и России нет никаких противоречий, нет никакой напряженности. Они вполне находят общий язык, помогают друг другу, в том числе в вопросе обхода санкций. Это и сотни тысяч российских граждан, переехавших в Казахстан, и предприятия, которые были перенесены в Казахстан, и недавнее заключение 23 договоров, которые подписали в Екатеринбурге премьер-министры двух стран. Только один из этих документов предусматривает инвестиции в российскую экономику в размере 6,5 млрд долларов.

Таких моментов великое множество, но на это не обращают внимания почему-то. В СМИ принято считать Токаева каким-то самостоятельным политиком, который может высказаться в лицо Путину и даже вести независимую политику.

Мы это уже видели с 2014 по 2020 гг. в случае с Лукашенко – когда белорусского диктатора представляли как друга украинского народа. Он публично высказывался в поддержку Киева, говорил, что Крым – это Украина. В итоге Беларусь стала военной базой для РФ, с этой территории атакуются украинские земли, а сам диктатор четко и однозначно встал на сторону Путина.

Какой смысл этих действий? Попытка Токаева замаскировать помощь Путину. Это необходимо, в первую очередь, для казахстанской общественной – мол, посмотрите, я дистанцировался от Путина, я могу его поставить на место.

Во-вторых, для Токаева это возможность показать свою "независимую политику" западным странам и таким образом избежать санкций. Мол, посмотрите, президент даже может открыто выступать против Кремля, говорить в лицо Путину неприятные для него вещи.

"Трубопроводное" противостояние России и Казахстана

На протяжении последних месяцев отношения между Россией и Казахстаном стремительными темпами обострялись. 6 июля Приморский суд Новороссийска заблокировал работу важного терминала для экспорта нефти из Казахстана в Европу.

"Каспийский трубопроводный консорциум" – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на него приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода – 67 млн. тонн нефти в год.

Дополнил картину взрыв на одном из крупнейших месторождений Тенгиз, запасы нефти на котором оцениваются в 3,2 млрд. тонн. СМИ сразу заговорили о неслучайном решении суда, да и взрыв на совсем не похож на халатность или "несчастный случай".

Плевок в лицо Путину

Примечательно, что проблемы с экспортом возникли после высказываний президента Касым-Жомарта Токаева – в присутствии российского диктатора он заявил, что не будет признавать независимости оккупированных РФ территорий Луганской и Донецкой области, а после назвал так называемые "ДНР" и "ЛНР" квазигосударственными образованиями.

Спустя день российские медиа сообщили, что отгрузка казахстанской нефти через порт в Новороссийске может периодически приостанавливаться, поскольку в его акватории якобы неожиданно обнаружили торпеды и мины Второй мировой. А дальше начались проблемы с трубопроводом.

Более того, накануне решения российского суда Казахстан, который входит в пятерку крупнейших поставщиков нефти в Европу, заверил председателя Европейского совета Шарля Мишеля, что готов помочь им с поставками энергоносителей.

На фоне всех проблем, обрушившихся на КТК буквально за пару дней, президент Казахстана призвал проработать альтернативный путь для экспорта нефти и назвал приоритетным Транскаспийский маршрут, который идет в обход России. Он проходит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и затем идет в Европу. Его минимальная пропускная способность — 4,5-5 млн тонн, максимальная — 27 млн тонн в год.

В итоге 11 июля стало известно, что Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции и заменил приостановку деятельности Каспийского трубопроводного консорциума на штраф в 200 тысяч рублей.

Айдос Садыков, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип