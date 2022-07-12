«Это Лукашенко образца 2014 года, итог всем известен» 7 Айдос Садыков

12.07.2022, 17:21

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Как выглядит попытка Токаева замаскировать помощь Путину.

Что происходит между Кремлем и Нур-Султаном?

На самом деле между нынешним диктаторскими режимами Казахстана и России нет никаких противоречий, нет никакой напряженности. Они вполне находят общий язык, помогают друг другу, в том числе в вопросе обхода санкций. Это и сотни тысяч российских граждан, переехавших в Казахстан, и предприятия, которые были перенесены в Казахстан, и недавнее заключение 23 договоров, которые подписали в Екатеринбурге премьер-министры двух стран. Только один из этих документов предусматривает инвестиции в российскую экономику в размере 6,5 млрд долларов.

Таких моментов великое множество, но на это не обращают внимания почему-то. В СМИ принято считать Токаева каким-то самостоятельным политиком, который может высказаться в лицо Путину и даже вести независимую политику.

Мы это уже видели с 2014 по 2020 гг. в случае с Лукашенко – когда белорусского диктатора представляли как друга украинского народа. Он публично высказывался в поддержку Киева, говорил, что Крым – это Украина. В итоге Беларусь стала военной базой для РФ, с этой территории атакуются украинские земли, а сам диктатор четко и однозначно встал на сторону Путина.

Какой смысл этих действий? Попытка Токаева замаскировать помощь Путину. Это необходимо, в первую очередь, для казахстанской общественной – мол, посмотрите, я дистанцировался от Путина, я могу его поставить на место.

Во-вторых, для Токаева это возможность показать свою "независимую политику" западным странам и таким образом избежать санкций. Мол, посмотрите, президент даже может открыто выступать против Кремля, говорить в лицо Путину неприятные для него вещи.

"Трубопроводное" противостояние России и Казахстана

На протяжении последних месяцев отношения между Россией и Казахстаном стремительными темпами обострялись. 6 июля Приморский суд Новороссийска заблокировал работу важного терминала для экспорта нефти из Казахстана в Европу.

"Каспийский трубопроводный консорциум" – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на него приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода – 67 млн. тонн нефти в год.

Дополнил картину взрыв на одном из крупнейших месторождений Тенгиз, запасы нефти на котором оцениваются в 3,2 млрд. тонн. СМИ сразу заговорили о неслучайном решении суда, да и взрыв на совсем не похож на халатность или "несчастный случай".

Плевок в лицо Путину

Примечательно, что проблемы с экспортом возникли после высказываний президента Касым-Жомарта Токаева – в присутствии российского диктатора он заявил, что не будет признавать независимости оккупированных РФ территорий Луганской и Донецкой области, а после назвал так называемые "ДНР" и "ЛНР" квазигосударственными образованиями.

Спустя день российские медиа сообщили, что отгрузка казахстанской нефти через порт в Новороссийске может периодически приостанавливаться, поскольку в его акватории якобы неожиданно обнаружили торпеды и мины Второй мировой. А дальше начались проблемы с трубопроводом.

Более того, накануне решения российского суда Казахстан, который входит в пятерку крупнейших поставщиков нефти в Европу, заверил председателя Европейского совета Шарля Мишеля, что готов помочь им с поставками энергоносителей.

На фоне всех проблем, обрушившихся на КТК буквально за пару дней, президент Казахстана призвал проработать альтернативный путь для экспорта нефти и назвал приоритетным Транскаспийский маршрут, который идет в обход России. Он проходит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и затем идет в Европу. Его минимальная пропускная способность — 4,5-5 млн тонн, максимальная — 27 млн тонн в год.

В итоге 11 июля стало известно, что Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции и заменил приостановку деятельности Каспийского трубопроводного консорциума на штраф в 200 тысяч рублей.

Айдос Садыков, "Фейсбук"

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