Белорусскому режиму грозит запрет на участие в Олимпийских играх в 2024 году 3 12.07.2022, 17:42

1,058

МОК рекомендовал допускать спортсменов из РФ и Беларуси только в нейтральном статусе.

России и Беларуси грозит запрет на участие в Олимпийских играх в 2024 году в Париже, заявил Крейг Риди, член МОК и бывший глава Всемирного антидопингового агентства, пишет The Guardian.

Крейг Риди считает, что у России и Беларуси мало шансов вернуться в международный спорт. По его словам, большинство спортсменов из России и Беларуси сейчас сталкиваются с тем, что они не могут участвовать в соревнованиях, в которых предусмотрена квалификация на ОИ-2024.

«Необходимо принять решение о том, что произойдет с каждой из этих двух стран, и я предполагаю, что общее мнение будет заключаться в том, что они не должны проходить квалификацию», — добавил Риди.

Напомним, в феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не приглашать белорусских и российских спортсменов на соревнования. Если это невозможно по организаторским или юридическим причинам, МОК рекомендовал допускать спортсменов или команды из этих стран не от имени РФ или Беларуси, а только в нейтральном статусе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».