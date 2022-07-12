Белорусскому режиму грозит запрет на участие в Олимпийских играх в 2024 году

Белорусскому режиму грозит запрет на участие в Олимпийских играх в 2024 году3
- 12.07.2022, 17:42
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МОК рекомендовал допускать спортсменов из РФ и Беларуси только в нейтральном статусе.
России и Беларуси грозит запрет на участие в Олимпийских играх в 2024 году в Париже, заявил Крейг Риди, член МОК и бывший глава Всемирного антидопингового агентства, пишет The Guardian.
Крейг Риди считает, что у России и Беларуси мало шансов вернуться в международный спорт. По его словам, большинство спортсменов из России и Беларуси сейчас сталкиваются с тем, что они не могут участвовать в соревнованиях, в которых предусмотрена квалификация на ОИ-2024.
«Необходимо принять решение о том, что произойдет с каждой из этих двух стран, и я предполагаю, что общее мнение будет заключаться в том, что они не должны проходить квалификацию», — добавил Риди.
Напомним, в феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не приглашать белорусских и российских спортсменов на соревнования. Если это невозможно по организаторским или юридическим причинам, МОК рекомендовал допускать спортсменов или команды из этих стран не от имени РФ или Беларуси, а только в нейтральном статусе.