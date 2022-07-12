В Добруше установят памятник своему земляку Ивану Шамякину 12.07.2022, 18:23

Иван Шамякин

Памятник установят ко Дню белорусской письменности.

Ко Дню белорусской письменности, который пройдет 3−4 сентября, в Добруше установят памятник уроженцу здешних мест, белорусскому писателю Ивану Шамякину, сообщили на телеканале «Беларусь 4 Гомель».

Как рассказали в пресс-службе Гомельского облисполкома, решение об этом было принято еще в прошлом году, в год столетия со дня рождения писателя.

На суд жюри представили 6 проектов монумента — победила работа авторского коллектива Владимира Пипина и Константина Костюченко. Памятник установят на проспекте Мира в Добруше.

Белорусский и советский классик Иван Шамякин родился в деревне Корма Добрушского района 30 января 1921 года. После окончания школы, будучи студентом Гомельского техникума стройматериалов, уже писал стихи и тесно дружил с местными поэтами, входил в литобъединение при газете «Гомельская правда».

В годы войны он служил в Мурманске, участвовал в боях в Польше, на Одере, в Берлинской наступательной операции. Первый роман Шамякина о белорусских партизанах «Глубокое течение» был опубликован в 1949 году — за него автор был удостоен Сталинской премии.

Умер писатель 14 октября 2004 года, похоронен в Минске, где прожил вторую половину жизни. В его творческом багаже около 130 книг, многие из которых стали классикой и легли в основу сценариев для кино и театральных постановок, а их общий тираж превысил 25 млн экземпляров.

А прототипами героев его произведений стали более двух десятков земляков из деревни Корма.

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