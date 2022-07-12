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Минобороны Испании готово передать Украине 10 танков Leopard 2A4 и 20 БТР

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  • 12.07.2022, 18:27
Минобороны Испании готово передать Украине 10 танков Leopard 2A4 и 20 БТР

Ранее Испания поставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение.

Испания готова передать Украине танки Leopard 2A4 и гусеничные бронетранспортеры M113.

Об этом пишет Infodefensa.

Правительство Испании одобрило идею отдать Украине 10 танков и 20 БТР, сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве. Ранее Испания поставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение, теперь они могут предоставить серьезные боевые танки.

Когда эта техника станет собственностью ВСУ, правительство Украины будет финансировать обновление и модернизацию бронетехники на испанских предприятиях.

По информации источников Infodefensa, стоимость восстановления танков и бронетранспортеров может составить от 5 до 15 миллионов евро и длиться до конца этого года. Стоимость будет зависеть от уровня модернизации, которая будет выбрана и трудностей поиска нужных запасных частей к бронетехнике.

Ранее сообщалось, что Испания готова поставить Украине танки Leopard A4, которые уже десять лет находятся в резерве на базе в Сарагосе. Эти танки являются частью партии из 108 бывших в употреблении единиц, которые Германия продала Испании в 1995 году перед контрактом на производство Leopard в Испании.

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