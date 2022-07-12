В Могилеве мотоциклист сначала спас пешехода от наезда, а потом решил его проучить 9 12.07.2022, 18:45

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Видеофакт.

В Сети появилось видео ДТП из Могилева: чтобы не сбить пешехода, переходившего дорогу на красный, мотоциклист резко затормозил, из-за чего упал сам, а потом пустился в погоню за нарушителем ПДД. Ролик появился в одном из городских телеграм-чатов.

В Могилеве на камеру видеорегистратора сняли происшествие на уличном перекрестке: на кадрах мотоциклист бросает свое транспортное средство посреди проезжей части и начинает бежать вслед за пешеходом, из-за которого до этого упал.

Оказалось, что пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора. Мотоциклист резко затормозил, спасая человека от серьезного наезда, но при этом пострадал сам.

Чем закончилась погоня, неизвестно.

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