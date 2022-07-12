NASA показала первые изображения, сделанные телескопом имени Джеймса Уэбба 2 12.07.2022, 18:59

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Фотофакт.

Сегодня ночью NASA совместно с президентом США Джо Байденом презентовали первое фото, сделанное космической обсерваторией имени Джеймса Уэбба. Теперь агентство показало еще несколько изображений, пишет «Новое время».

Это самая важная миссия, которую NASA запускала за последние несколько лет. Этот космический телескоп изменит то, как мы видим космос; он покажет то, что недоступно технологиям предыдущего поколения, в невероятных деталях.

На его запуск ушло более 25 лет и $10 млрд. Это самый большой, мощный, сложный и дорогой космический телескоп, который есть в распоряжении людей. Джеймс Уэбб мощнее своего предшественника — телескопа Хаббл — в 100 раз.

Вот, какие изображения NASA показало 12 июля.

NGC 3132 или Туманность восьми вспышек расположенная примерно в 2000 световых лет от нас. Это большое газовое облако, окружающее умирающую двойную звезду.

Квинтет Стефана — это группа из пяти галактик, которые находятся в 290 млн световых годах от Земли. На самом деле лишь четыре из этих галактик находятся близко друг ко другу — пятая находится намного ближе к нам («всего лишь» в 40 млн световых годах от нас). Это первая компактная группа галактик, открытая в 1877 году французским астрономом Эдуардом Жан-Мари Стефаном.

Эта «мозаика» состоит из приблизительно 1000 файлов изображений. Вот, как квинтет Стефана выглядел для нас в 2009 году.

Одна из задач, которая стоит перед Уэббом — изучение атмосфер экзопланет. Газовая экзопланета WASP-96b стала одной из первых подобных целей. Она находится на расстоянии около 1150 световых лет в созвездии Феникса и примерно в два раза легче Юпитера.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба обнаружил следы воды, а также свидетельства существования облаков и дымки в атмосфере WASP-96b, которая вращается вокруг далекой звезды, похожей на Солнце.

Туманность Киля, расположенная примерно в 7600 световых годах от нас в южном созвездии Киля, является одной из самых больших и ярких туманностей на нашем небе. Туманности — это такие себе звездные ясли, где формируются звезды. Туманность Киля является домом для многих массивных звезд, в несколько раз больше Солнца.

Благодаря Уэббу ученые смогут изучить звезды на самых ранних стадиях их формирования. Одна звезда может «рождаться» от 50−100 тыс. лет.

В ближнем инфракрасном диапазоне мы видим сотни звезд и фоновых галактик. В то же время, в среднем инфракрасном диапазоне можно увидеть пылевые диски, формирующие планеты (красный и розовый) вокруг молодых звезд.

Вот, как Туманность Киля выглядела на изображении Хаббла.

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