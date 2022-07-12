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Украинский футболист Козыренко: Именно Лукашенко позволяет запускать ракеты по Украине

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  • 12.07.2022, 19:10
  • 2,376
Украинский футболист Козыренко: Именно Лукашенко позволяет запускать ракеты по Украине
Юрий Козыренко

Это делают не простые белорусы, а военные.

Экс-игрок «Ислочи» украинец Юрий Козыренко рассказал о том, изменилось ли у него отношение к белорусам после начала войны, а также об ответственности белорусских властей за соучастие в военной агрессии, пишет «Трибуна».

Напомним, что с 24 февраля Россия продолжает войну в Украине с использованием территории Беларуси.

– У вас поменялось отношение к белорусам, учитывая, что с территории Беларуси летят ракеты в Украину, заходили войска?

– Честно признаюсь, раньше хорошо относился к белорусам, и после начала войны это отношение не поменялось. Вижу и чувствую, что в Беларуси люди очень переживают за Украину, за наш народ. Знаю, что оказывается многочисленная поддержка Украине. У меня поменялось отношение к властям Беларуси, ведь все же идет именно от руководства государства. Именно Лукашенко позволяет запускать ракеты по Украине, это делают не простые белорусы, а военные. Так что именно к правительству у меня негатив, а не к обычным гражданам.

– Раньше как к Лукашенко относились?

– Раньше и сейчас не особо пристально следил за политикой, но думал, что в Беларуси у власти находится человек, который все контролирует и взвешенно принимает решения. Однако сейчас убедился, что это не так, полностью поменял свое мнение о Лукашенко.

– Если кто-то из знакомых в Украине спросит, почему белорусы ничего не делают, чтобы остановить войну, что вы им скажете?

– Снова же скажу, что все эти ракеты, войска, которые заходят в Украину с территории Беларуси, – это не вина простых людей. Они, к сожалению, не смогут ничего поменять, даже если будут активно выступать против, говорить об этом. В Беларуси же были антивоенные демонстрации, но людей задерживали. Белорусы ничего не смогли поменять, и я не знаю сам, как это остановить. В вашей стране люди ничего не решают, к сожалению… Все делается так, как хочет один человек, – сказал Козыренко.

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