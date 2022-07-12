Украинские защитники отбили штурмы российских оккупантов на трех направлениях 12.07.2022, 19:26

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Россияне попытались несколько раз штурмовать населенные пункты на Харьковском и Славянском направлениях. Впрочем, из-за ответного удара украинских военных, захватчики вынуждены были отойти. А на некоторых участках фронта оккупанты понесли потери и скрылись.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Длятся 139 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такая:

На Волынском и Полесском направлениях не исключается активизация ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности украинских войск в приграничных с Республикой Беларусь районах.

На Сиверском направлении с целью демонстрации присутствия, сковывания действий подразделений Сил обороны в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать подразделения Вооруженных сил РФ. Артиллерия обстреляла населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы города Харькова и других населенных пунктов региона. Оккупанты пытались вытеснить украинские войска из района Дементьевки, однако ВСУ успешно отбили несколько штурмов указанного села и заставили врага отойти.

На Славянском направлении подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополье, Немаленькое, Мазанівки и Ивановки. Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать.

На Бахмутском направлении при попытке продвинуться в направлении Спорное - Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня украинских защитников и хаотично отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник, с целью сковывания действий украинских войск, продолжает обстрелы украинских позиций из имеющегося наземного вооружения вдоль всей линии соприкосновения. Также нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.

На Южнобугском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Активизировал ведение воздушной разведки.

Корабельное группировка противника продолжает блокирование гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает 6 носителей высокоточного оружия.

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