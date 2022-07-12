Какие продукты больше всего подорожали за полгода 3 12.07.2022, 19:35

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В лидерах — сахар, картошка и рис.

Инфляция с начала года в Беларуси, по официальным данным, преодолела отметку в 13,1%. При этом конкретно продукты подорожали за полгода на 13,7%. «Зеркало» посмотрело, на какие продовольственные товары за шесть месяцев больше всего выросли цены, а на какие позиции — даже упали (нашлось всего три таких товара).

Из продуктов в лидерах по росту цен по сравнению с декабрем прошлого года — репчатый лук (+83,3%), морковь (+62,4%), сладкий перец (+58,1%). Сахар стал дороже почти на 49%, картофель — на 40,1%.

В лидерах по подорожанию среди продуктов также оказались рис и черный чай (+28,9%), молоко сгущенное с сахаром (+28,4%), кофе натуральный молотый (+28%), кукурузные хлопья (+24,6%), маргарин (+24,1%), какао (+25,5%).

Кондитерские изделия стали за полгода дороже в целом почти на 22%. К примеру, вафли подорожали на 29,7%, печенье — на 25,6%, халва — на 21,9%.

Молоко и молочные продукты в целом с декабря прошлого года стали дороже на 7,3%. Так, цены на йогурт выросли на 13,4%, на сыры — на 11,1%, на нежирный творог — на 10,2%.

Мясо и мясопродукты за полгода подорожали на 7,3%.

Гречка подорожала с декабря на 12,8%, а куриные яйца — на 2,9%.

Из продуктов по сравнению с декабрем подешевела икра лососевых рыб (-0,6%). Также произошло сезонное снижение цен на свежие огурцы и чеснок — на 62,6% и 2,9% соответственно.

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